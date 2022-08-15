في قمة لندنية متوترة.. مصافحة توخيل وكونتي تنتهي بتلقيهما بطاقة حمراء (فيديو)

انتهت المصافحة التقليدية بين المدربين في نهاية مباريات كرة القدم نهاية غير معتادة في الدوري الإنجليزي بين توماس توخيل مدرب تشلسي وأنطونيو كونتي مدرب توتنهام.

وشهدت المباراة توترًا بين الفريقين اللندنيين وبين المدربين.

وخلال اعتراض توخيل على الهدف الأول لتوتنهام، الذي عادل به النتيجة، اصطدم بكونتي الذي كان يحتفل.

وبعد نهاية المباراة اشتبك المدربان مجددًا بعد مصافحة عنيفة بينهما، لينال كل منهما البطاقة الحمراء.

واعترض توخيل على عدم نظر كونتي له خلال المصافحة.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 ليصبح رصيد كل فريق 4 نقاط.

وفي المباراة، أحرز هاري كين هدفًا قاتلًا بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، لينتزع توتنهام هوتسبير التعادل 2-2 في ضيافة تشيلسي في قمة لندنية متوترة انتهت بطرد مدربي الفريقين، الأحد.

وارتقى كين عاليًا لركلة ركنية نفذها إيفان بريشيتش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتزع التعادل للفريق الزائر الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر 38 زيارة إلى ستامفورد بريدج.

وبدا أن تشيلسي سيحقق الفوز بعد هدف المدافع ريس جيمس في الدقيقة 77، بعد أن أدرك بيير-إميل هويبرج لتوتنهام في الدقيقة 68.

وتقدم المدافع كاليدو كوليبالي بهدف لتشيلسي بعد 19 دقيقة، بعدما قابل ركلة ركنية بتسديدة مباشرة رائعة، ووسط سيطرة كبيرة لأصحاب الأرض على اللعب.

وأهدر تشيلسي أكثر من فرصة أخطرها من رحيم سترلينج، وكان من السهل إدراك لماذا شعر توماس توخيل مدرب تشيلسي بالغضب والإحباط بعد هدف التعادل من هويبرج؟

واستشاط توخيل غضبًا بسبب احتساب الهدف، حيث كان يعتقد أن كاي هافرتس تعرض لخطأ في بناء الهجمة، واشتبك مع منافسه أنطونيو كونتي.

وأهدر هافرتس فرصة سهلة لاستعادة التقدم، لكن تشيلسي سجّل الهدف الثاني بوساطة جيمس بعد تمريرة من سترلينغ، واحتفل توخيل بشكل صاخب وركض بكل سرعة بجوار خط الملعب.

لكن حال توخيل تغير كثيرًا بعدما سجّل كين ووصل إلى هدفه 42 مباريات القمة في لندن، ويتأخر بهدف واحد عن تييري هنري مهاجم أرسنال السابق.

وبعد النهاية، اشتبك المدربان مجددًا بعد مصافحة عنيفة بينهما قبل أن يتدخل باقي اللاعبين وأفراد الجهاز الفني للفصل بينهما.

واحتل تشيلسي وتوتنهام المركزين الثالث والرابع على الترتيب الموسم الماضي، وبات كل منهما يملك 4 نقاط هذا الموسم.

وقال توخيل “أعتقد أنهما عندما يحدث تفاصح بالأيدي، ينظر كل شخص في عين الآخر. هو لديه رأي مختلف. لم يكن الأمر ضروريًا لكن هناك أشياء كثيرة حدثت ولم تكن ضرورية”.