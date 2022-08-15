تصدٍ مذهل من حارس مرمى لتسديدتين متتاليتين في الدوري البرازيلي (فيديو)

أنقذ حارس مرمى في البرازيل فريقه من الهبوط بعد أن صدّ -بشكل مذهل- تسديدتين متتاليتين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة.

وتمكن حارس فريق غوراني -الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية- من إبعاد الكرة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، لتصل إلى حارس مرمى فريق نوتيكو المنافس الذي كان موجودًا في منطقة الجزاء.

وسدد حارس نوتيكو الكرة بشكل قوي، لكن حارس غوراني تصدى لها مرة أخرى لترتفع في الهواء ويسددها لاعب ثالث نحو المرمى، ليتمكن الحارس من إبعادها من أمام أقدام مهاجم الفريق المنافس، ثم قام أحد اللاعبين بإبعاد الكرة لتنتهي المباراة بفوز غوراني بهدف مقابل لا شيء.

Goleiro do Náutico quase marca aos 50 do 2º tempo, mas para em rival e elogia defesa: "Impressionante" pic.twitter.com/hyjiEMWFA6 — ge (@geglobo) August 13, 2022

ويتصارع الفريقان على البقاء في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، إذ يحتل غوراني المركز 17 برصيد 23 نقطة، بينما يقبع نوتيكو في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.