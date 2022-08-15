“أسطورة اللعبة”.. كاف يعرض أهداف أبو تريكة في نهائيات دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

استعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أهداف نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة في نهائيات دوري أبطال أفريقيا التي شارك فيها.

ونشر حساب دوري أبطال أفريقيا على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مقطع فيديو لجميع الأهداف التي سجلها أبو تريكة في النهائيات الأفريقية، واصفًا نجم الأهلي المصري السابق بأنه “أسطورة اللعبة”.

وشوهد المقطع أكثر من 360 ألف مرة.

وسجل أبو تريكة عددًا من الأهداف التي حسمت البطولات لفريقه في نهائيات دوري الأبطال.

وتفاعل مع المنشور عشرات الآلاف من مشجعي الأهلي وعشاق أبو تريكة، وقالوا إنه “الأفضل في تاريخ المسابقة” و”لا مثيل له، ولا يُقارن بأحد”.

وحصل أبو تريكة مع الأهلي على 24 لقبًا محليًّا وقاريًّا، إذ فاز بالدوري المحلي 7 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري 6 مرات، أما على الصعيد الأفريقي، فحقق دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، والسوبر الأفريقي 4 مرات.