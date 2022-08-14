سيتي يسحق بورنموث برباعية نظيفة ويحقق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز مانشستر سيتي حامل اللقب بسهولة 4-صفر على ضيفه بورنموث ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد الاتحاد، اليوم السبت.

ولم يهدر سيتي وقتًا من البداية تحت أشعة الشمس القوية، ومرّر إرلينغ هالاند مهاجم النرويج -في ظهوره الأول باستاد الاتحاد- كرة حاسمة إلى زميله إيلكاي غندوغان الذي افتتح التسجيل بعد 19 دقيقة.

وبعد 12 دقيقة، توغل كيفن دي بروين بالكرة ثم أطلق تسديدة منخفضة رائعة بوجه القدم الخارجي، لتصبح النتيجة 2-صفر.

وأضاف فيل فودن هدفًا آخر قبل الاستراحة بعد تمريرة حاسمة من دي بروين، وبات السؤال حينها: كم عدد الأهداف التي سيضيفها حامل اللقب؟

وحصل هالاند على فرصة للتسجيل في الشوط الثاني، لكنه فشل في التعامل بشكل صحيح مع كرة عرضية من جاك غريليش.

وجاء الهدف الرابع بواسطة جيفرسون ليما بطريق الخطأ في مرماه قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد سيتي -الذي فاز بهدفين على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية- 6 نقاط من أول جولتين في صدارة المسابقة، مقابل 3 نقاط للفريق الوافد إلى دوري الأضواء.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي “فريقنا قدّم أداءً رائعًا. لقد دافع المنافس بشكل متكتل وبمسافات متقاربة”.

وأضاف “بدأنا بشكل رائع حقًّا وصنعنا الفرص. لا يكون الأمر سهلًا في الطقس الحار لأسباب عديدة. تحركنا بشكل جيد بدون كرة، وعند الاستحواذ على الكرة تحلينا بالصبر وصنعنا الفرص”.