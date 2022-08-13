ترشيح صلاح وبنزيمة ورونالدو للكرة الذهبية وغياب ميسي ونيمار

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، الجمعة، قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية المرموقة التي تمنحها.

وضمت القائمة 30 مرشحًا، وغاب عنها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي فاز بالجائزة الموسم الماضي.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2005 التي لا يترشح فيها ميسي للجائزة التي حصل عليها 7 مرات.

كما غاب أيضًا عن القائمة البرازيلي نيمار زميل ميسي في باريس سان جيرمان.

ومن بين المرشحين الموجودين في القائمة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي تقاسم الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت القائمة أيضًا الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، الذي يعد الأوفر حظًا لنيل الجائزة بعد موسم رائع مع فريقه سجل خلاله 44 هدفًا في 46 مباراة، وساعد الفريق على الفوز بلقبي الدوري المحلي وأبطال أوربا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

ومن بين المرشحين الآخرين كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وإرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي انضم لتوه من بروسيا دورتموند.

ومن بين المرشحين أيضًا البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يوجد بين ثلاثة مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوربا لموسم 2021-2022 التي يمنحها الاتحاد الأوربي لكرة القدم، والتي يتنافس عليها مع كريم بنزيمة وتيبو كورتوا.

كما ضمت القائمة السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني المنتقل من ليفربول، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني المنتقل من بايرن ميونخ.