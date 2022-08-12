رسميا.. انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر قبل يوم واحد من موعده الأصلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، أن نهائيات كأس العالم 2022 ستنطلق قبل يوم واحد من الموعد الأصلي بعد الموافقة بالإجماع على خوض قطر صاحبة الضيافة مباراة الافتتاح أمام الإكوادور في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقُدمت المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، ليوم واحد، بعد قرار بالإجماع اتخذه (الفيفا).

وكانت الخطة الأصلية تقضي بإقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر أمام الإكوادور، وهو ما خلق وضعًا غريبًا بخوض مباراتين أخريين قبل الحفل.

وكان من المقرر إقامة مواجهة السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى، ومباراة إنجلترا أمام إيران في المجموعة الثانية قبل حفل الافتتاح.

الحفاظ على تقليد متبع

واتخذ القرار عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة، بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية والدولة المستضيفة.

وسيحافظ القرار على التقليد المتَّبع في كأس العالم، بتنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية التي يكون أحد طرفيها فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب، وفقًا للفيفا.

ولن تتأثر مباريات المجموعة الثانية في ذلك اليوم بالتغييرات، والتي تشمل أيضًا مواجهة الولايات المتحدة أمام ويلز.