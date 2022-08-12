الفرنسي بول بوغبا يتضامن مع أطفال غزة عبر الإنستغرام (صورة)

أعرب نجم كرة القدم الفرنسي بول بوجبا عن تضامنه مع فلسطين، عبر استخدامه خاصية القصص على إنستغرام بمنشور يعرض صورًا لأطفال بغزة استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع الأسبوع الماضي.

ونشر اللاعب صورة لأطفال فلسطينيين استشهدوا جراء الغارات الجوية العديدة على قطاع غزة المحاصر، وكتب عليها “حفظ الله أهل غزة”.

وأظهر بوغبا في السابق دعمه لفلسطين خلال العدوان على غزة عام 2021، حيث رفع الفرنسي برفقة زميله الإيفواري أماد ديالو، علم فلسطين عقب مباراة فريقه ضد فولهام بالدوري الإنجليزي أمام 10 آلاف متفرج.

وعلى مدى 3 أيام (منذ الجمعة وحتى الأحد) شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة خلّف عشرات الشهداء ومئات الجرحى الفلسطينيين، انتهت بالتوصل إلى وقف لإطلاق نار، بوساطةٍ مصرية.