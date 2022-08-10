مصر.. حكم “واجب النفاذ” بحبس مرتضى منصور في قضية الخطيب

قضت محكمة استئناف مصرية، اليوم الأربعاء، بتعديل حكم حبس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وسبق أن قضت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، قبل أن يستأنف منصور الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بالحبس شهرا، وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.

واتهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن واجه منصور اتهامات عديدة بالسب والقذف بحق خصومه، لا سيما عبر مداخلات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، في تغريدة على تويتر: “حبس مرتضي منصور شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية في قضية المرفوعه منا لصالح الكابتن محمود الخطيب والحكم واجب النفاذ فور صدوره الآن”.

عاجل ؛ حبس مرتضي منصور شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية في قضية المرفوعه منا لصالح الكابتن محمود الخطيب والحكم واجب النفاذ فور صدوره الان .. — Mohamed Osman (@Mohamedosmanlaw) August 10, 2022

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عاد مرتضى منصور لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك المصري بعد عام تقريبا من استبعاده مع مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارته.

ويأتي الحكم الجديد مع اقتراب الزمالك خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 5-صفر على مصر للمقاصة الذي ودع المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ياريت لاعيبة الزمالك متشغلش بالها بأي حاجة بتحصل خارج الكورة احنا عندنا اربع ماتشات كؤؤس والدوري لسه في الملعب متحسمش وكل اللي بيحصل ده معروف الغرض منه ايه

احنا في فترة حرجة مش مستحملة أي تهاون أو تشتيت

كل الدعم ل #الزمالك #مرتضي_منصور — عصام مصراوي (@EsamMasrawie) August 10, 2022

هو انت لسه فيك روح ولا حتدخل الزمالك في الموضوع والحقواااااااااا. عايزين يدمروا الزمالك والحوار اللي احنا حفظناه ده — Hares Elramady (@hares25101) August 10, 2022

كلنا ثقه فى المستشار مرتضى منصور وربنا ينصره — Aboroshdi (zamalek ) (@Aboroshdi_m) August 10, 2022