رياضة|بريطانيا

بعد مواجهة مثيرة.. أُنس جابر تخسر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

حرمت ريباكينا (يسار) منافستها التونسية من أن تصبح أول بطلة عربية وأفريقية لويمبلدون (غيتي)
9/7/2022-|آخر تحديث: 9/7/202208:27 PM (مكة المكرمة)

عدلت إيلينا ريباكينا تأخرها بمجموعة إلى انتصار على التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2 في نهائي مثير، اليوم السبت، لتصبح أول لاعبة من كازاخستان تفوز بلقب في الفردي ببطولة من الأربع الكبرى في ويمبلدون للتنس.

ومع حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في البطولة المقامة على ملاعب عشبية كانت ريباكينا البالغ عمرها 23 عاما ستستبعد من ويمبلدون هذا العام لو لم تغير الولاء من روسيا إلى كازاخستان قبل أربع سنوات.

وفي أول نهائي منذ 1962 يجمع بين لاعبتين تأهلتا لأول مرة لمباراة الحسم بالبطولات الأربع الكبرى، فازت ريباكينا باللقب لتصبح خامسة بطلة مختلفة للسيدات في نفس العدد من السنوات في نادي عموم إنجلترا.

وقبل النهائي اليوم تقابلت ريباكينا وأُنس ثلاث مرات وفازت كل لاعبة بمباراة واحدة قبل انسحاب ريباكينا بسبب المرض في شيكاغو في آخر مواجهة بينهما قبل عام.

وكان من المتوقع أن يكون إرسال ريباكينا عاملا حاسما اليوم لكن أُنس لم تجد صعوبة في التعامل مع ضربات إرسال منافستها في المجموعة الأولى.

وأصابت اللاعبة التونسية منافستها بخيبة أمل بعد أن كسرت إرسالها في الشوط الثالث.

وأخرجت أُنس كل ما في جعبتها من حيل مع تنويع الضربات لتزعج ريباكينا وسددت ضربات قصيرة ماكرة.

وارتكبت ريباكينا أربعة أخطاء سهلة وهي متأخرة 5-3 من بينها أحد الأخطاء المزدوجة لتمنح أُنس فرصة كسر إرسالها مرة ثانية وتحسم المجموعة الافتتاحية لصالحها في 32 دقيقة فقط.

لكن ريباكينا بدأت تستعيد مستواها المعروف بفضل ضربات الإرسال القوية والضربات الأرضية المتقنة لتسيطر على المباراة.

وبدا عليها التوتر وهي ترسل للفوز بالمجموعة الحاسمة والنتيجة 5-2 لصالحها لكنها سرعان ما استعادت الهدوء لتفوز باللقب، بعد أن سددت أُنس بعيدا في نقطة حسم المباراة.

وحرمت ريباكينا منافستها التونسية من أن تصبح أول بطلة عربية وأفريقية لويمبلدون، ومن الفوز بأول ألقابها الكبرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات