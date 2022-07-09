بعد مواجهة مثيرة.. أُنس جابر تخسر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

عدلت إيلينا ريباكينا تأخرها بمجموعة إلى انتصار على التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2 في نهائي مثير، اليوم السبت، لتصبح أول لاعبة من كازاخستان تفوز بلقب في الفردي ببطولة من الأربع الكبرى في ويمبلدون للتنس.

Elena Rybakina rises to the occasion ✨ In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies’ Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Wabfr0GTdS — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022

ومع حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في البطولة المقامة على ملاعب عشبية كانت ريباكينا البالغ عمرها 23 عاما ستستبعد من ويمبلدون هذا العام لو لم تغير الولاء من روسيا إلى كازاخستان قبل أربع سنوات.

وفي أول نهائي منذ 1962 يجمع بين لاعبتين تأهلتا لأول مرة لمباراة الحسم بالبطولات الأربع الكبرى، فازت ريباكينا باللقب لتصبح خامسة بطلة مختلفة للسيدات في نفس العدد من السنوات في نادي عموم إنجلترا.

The touch of a champion 🤌​ Elena Rybakina's cute winner is our Play of the Day#Wimbledon | @HSBC_Sport pic.twitter.com/Gz4pEaROD6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022

وقبل النهائي اليوم تقابلت ريباكينا وأُنس ثلاث مرات وفازت كل لاعبة بمباراة واحدة قبل انسحاب ريباكينا بسبب المرض في شيكاغو في آخر مواجهة بينهما قبل عام.

وكان من المتوقع أن يكون إرسال ريباكينا عاملا حاسما اليوم لكن أُنس لم تجد صعوبة في التعامل مع ضربات إرسال منافستها في المجموعة الأولى.

▪ 0-40 down

▪ In the third set

▪ In a Wimbledon final Elena Rybakina then won five points in a row and never looked back 👏#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/34BldgqEo8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022

وأصابت اللاعبة التونسية منافستها بخيبة أمل بعد أن كسرت إرسالها في الشوط الثالث.

وأخرجت أُنس كل ما في جعبتها من حيل مع تنويع الضربات لتزعج ريباكينا وسددت ضربات قصيرة ماكرة.

وارتكبت ريباكينا أربعة أخطاء سهلة وهي متأخرة 5-3 من بينها أحد الأخطاء المزدوجة لتمنح أُنس فرصة كسر إرسالها مرة ثانية وتحسم المجموعة الافتتاحية لصالحها في 32 دقيقة فقط.

لكن ريباكينا بدأت تستعيد مستواها المعروف بفضل ضربات الإرسال القوية والضربات الأرضية المتقنة لتسيطر على المباراة.

وبدا عليها التوتر وهي ترسل للفوز بالمجموعة الحاسمة والنتيجة 5-2 لصالحها لكنها سرعان ما استعادت الهدوء لتفوز باللقب، بعد أن سددت أُنس بعيدا في نقطة حسم المباراة.

وحرمت ريباكينا منافستها التونسية من أن تصبح أول بطلة عربية وأفريقية لويمبلدون، ومن الفوز بأول ألقابها الكبرى.