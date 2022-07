بعد مواجهة مثيرة.. أُنس جابر تخسر نهائي بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

عدلت إيلينا ريباكينا تأخرها بمجموعة إلى انتصار على التونسية أُنس جابر المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2 في نهائي مثير، اليوم السبت، لتصبح أول لاعبة من كازاخستان تفوز بلقب في الفردي ببطولة من الأربع الكبرى في ويمبلدون للتنس.

ومع حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في البطولة المقامة على ملاعب عشبية كانت ريباكينا البالغ عمرها 23 عاما ستستبعد من ويمبلدون هذا العام لو لم تغير الولاء من روسيا إلى كازاخستان قبل أربع سنوات.

وفي أول نهائي منذ 1962 يجمع بين لاعبتين تأهلتا لأول مرة لمباراة الحسم بالبطولات الأربع الكبرى، فازت ريباكينا باللقب لتصبح خامسة بطلة مختلفة للسيدات في نفس العدد من السنوات في نادي عموم إنجلترا.

وقبل النهائي اليوم تقابلت ريباكينا وأُنس ثلاث مرات وفازت كل لاعبة بمباراة واحدة قبل انسحاب ريباكينا بسبب المرض في شيكاغو في آخر مواجهة بينهما قبل عام.

وكان من المتوقع أن يكون إرسال ريباكينا عاملا حاسما اليوم لكن أُنس لم تجد صعوبة في التعامل مع ضربات إرسال منافستها في المجموعة الأولى.

