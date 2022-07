“بمقصية هائلة”.. هدف بالوقت القاتل في الدوري الياباني يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

أحرز المهاجم البرازيلي إيفيرالدو هدفًا عالميًا لفريقه كاشيما انتلرز في شباك ضيفه سيريزو أوساكا بمقصية خلفية لا تتكرر كثيرًا في ملاعب كرة القدم، وذلك خلال مباراة في الدوري الياباني، أول أمس الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي للمسابقة عبر تويتر، مقطع فيديو للهدف الأكروباتي الذي سجله إيفيرالدو في الوقت القاتل من عمر المباراة ليدرك التعادل لفريقه، حاصدًا قرابة 7 ملايين مشاهدة.

🤯🤯🤯 WHAT A GOAL! 🔥⚽️ 🇧🇷🦌 EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! 😱🚲 pic.twitter.com/vedfFfyYjS — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) July 6, 2022

وعلقت الصفحة قائلة “يا له من هدف، إيفيرالدو يسجل هذا الهدف الأكروباتي من أجل كاشيما إنتلرز”.

وجاء الهدف في الدقيقة 89 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الضيف 3-2، ليتسلم البرازيلي الكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه عكس اتجاه المرمى من إحدى الزوايا، ثم في لمسة مباغتة سددها على الطائر بمقصية خلفية ساقطة سكنت الشباك لتصير النتيجة 3-3.

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مع الهدف، وكتب معلقًا عليه “أنا لا أؤمن ببيتر بان أو فرانكشتاين أو سوبرمان. كل ما أريد القيام به هو هذا”، مضيفًا بسؤال للجماهير “هل يمكنه التنافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام؟”.

I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is… Another #Puskas contender? 🤔 https://t.co/vaCXiaw3Tt — FIFA.com (@FIFAcom) July 6, 2022

وعبّر مغردون عن إعجابهم بالهدف، حيث عدّه أحدهم أنه أجمل هدف شاهده على الإطلاق، فيما وصفه آخر بأنه “لا يُصدق”.

