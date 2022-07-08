رياضة|اليابان

“بمقصية هائلة”.. هدف بالوقت القاتل في الدوري الياباني يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

إيفيرالدو سجل هدفا عالميا لفريقه كاشيما انتلرز في شباك ضيفه سيريزو أوساكا بمقصية خلفية لا تتكرر كثيرا في ملاعب كرة القدم
8/7/2022

أحرز المهاجم البرازيلي إيفيرالدو هدفًا عالميًا لفريقه كاشيما انتلرز في شباك ضيفه سيريزو أوساكا بمقصية خلفية لا تتكرر كثيرًا في ملاعب كرة القدم، وذلك خلال مباراة في الدوري الياباني، أول أمس الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي للمسابقة عبر تويتر، مقطع فيديو للهدف الأكروباتي الذي سجله إيفيرالدو في الوقت القاتل من عمر المباراة ليدرك التعادل لفريقه، حاصدًا قرابة 7 ملايين مشاهدة.

وعلقت الصفحة قائلة “يا له من هدف، إيفيرالدو يسجل هذا الهدف الأكروباتي من أجل كاشيما إنتلرز”.

وجاء الهدف في الدقيقة 89 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الضيف 3-2، ليتسلم البرازيلي الكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه عكس اتجاه المرمى من إحدى الزوايا، ثم في لمسة مباغتة سددها على الطائر بمقصية خلفية ساقطة سكنت الشباك لتصير النتيجة 3-3.

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مع الهدف، وكتب معلقًا عليه “أنا لا أؤمن ببيتر بان أو فرانكشتاين أو سوبرمان. كل ما أريد القيام به هو هذا”، مضيفًا بسؤال للجماهير “هل يمكنه التنافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام؟”.

وعبّر مغردون عن إعجابهم بالهدف، حيث عدّه أحدهم أنه أجمل هدف شاهده على الإطلاق، فيما وصفه آخر بأنه “لا يُصدق”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند