إيه بي سي نيوز: وزارة الأمن القومي الأمريكية ستساعد قطر على تأمين مونديال 2022

قال مسؤول كبير في وزارة الأمن القومي الأمريكية لشبكة (إيه بي سي نيوز) إن الوزارة ستساعد على تأمين مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني ويستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي مقابلة مع (إيه بي سي نيوز) قال روب سيلفرز وكيل الوزارة الأمريكية للاستراتيجيات والخطط والأعمال الشرطية “نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع قطر للتأكد من أن العالم سيتمتع بكأس عالم آمنة، وسنقدم الدعم الأمني لقطر بعدة طرق”.

وأضاف أنه سيتوجه إلى قطر هذا الأسبوع لتعزيز تلك الشراكات الأمنية، وتتمثل إحدى وسائل التأمين في توفير موظفين من إدارة تأمين النقل الأمريكية لتقديم الدعم اللازم لفحص أمتعة الأشخاص الذين سيحضرون المباريات.

