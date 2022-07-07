إيه بي سي نيوز: وزارة الأمن القومي الأمريكية ستساعد قطر على تأمين مونديال 2022

قال مسؤول كبير في وزارة الأمن القومي الأمريكية لشبكة (إيه بي سي نيوز) إن الوزارة ستساعد على تأمين مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني ويستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي مقابلة مع (إيه بي سي نيوز) قال روب سيلفرز وكيل الوزارة الأمريكية للاستراتيجيات والخطط والأعمال الشرطية “نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع قطر للتأكد من أن العالم سيتمتع بكأس عالم آمنة، وسنقدم الدعم الأمني لقطر بعدة طرق”.

وأضاف أنه سيتوجه إلى قطر هذا الأسبوع لتعزيز تلك الشراكات الأمنية، وتتمثل إحدى وسائل التأمين في توفير موظفين من إدارة تأمين النقل الأمريكية لتقديم الدعم اللازم لفحص أمتعة الأشخاص الذين سيحضرون المباريات.

Attending the World Cup in November? The DHS will be on hand to help make sure the soccer tournament is safe and secure, according to a senior department official. https://t.co/QRZFZm6JEC — ABC News (@ABC) July 5, 2022

وقال “سنستضيف وفدًا من قطر في أحد المطارات الأمريكية لنوضح لهم إجراءاتنا الأمنية في المطارات هنا لأنهم يتوقعون عددًا كبيرًا من الزوار ونريد مساعدتهم على هذا الصعيد”.

وتتمتع هذه الإدارة بخبرة في الأحداث الرياضية الواسعة النطاق التي تقام في الولايات المتحدة، ولن تكون الخدمة السرية الأمريكية موجودة فعليًّا في الموقع، لكنها ستوفر التدريب للقطريين.

وأوضح سيلفرز أنهم سيقومون بتوفير الخدمات السرية للدعم فيما يتعلق بتفاصيل الحماية وتنسيق أمن الأحداث الكبرى، كما سيقدمون الموارد الإلكترونية من خلال وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

وأكد المسؤول في وزارة الأمن القومي الأمريكية لشبكة (إيه بي سي نيوز) أنه لا يوجد تهديد حقيقي لكأس العالم لكنه “تجمع كبير وبارز، وينبغي أن نكون مستعدين دائمًا من الناحية الأمنية”.