أُنْس جابر تكتب التاريخ وتصبح أول عربية تبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

بلغت التونسية أُنْس جابر نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، الخميس، عقب فوزها على منافستها الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين لواحدة.

وأنهت جابر (المصنفة الثانية عالميًا) المجموعة الأولى متفوقة 6-2، لكنها خسرت في الثانية 6-3، وفي المجموعة الثالثة قدمت جابر أداء كبيرًا جعلها تنتصر 6-1.

وبهذا باتت البطلة التونسية أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، بعدما تمكنت الموسم الماضي من بلوغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون وأستراليا المفتوحة.

وبعد المباراة قفز مدرب اللاعبة عصام جلالي من السعادة لينضم إلى 15 ألف مشجع متحمس في الاحتفال بهذا الإنجاز بعدما أصبحت أُنْس أيضًا أول أفريقية تبلغ مباراة حسم اللقب.

"I wanted to share that moment with her at the end because she's such an inspiration for so many players, including me"@Ons_Jabeur on @Maria_Tatjana #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/JfOerhF1qC

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022