أُنْس جابر تكتب التاريخ وتصبح أول عربية تبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس (فيديو)

بلغت التونسية أُنْس جابر نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، الخميس، عقب فوزها على منافستها الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين لواحدة.

وأنهت جابر (المصنفة الثانية عالميًا) المجموعة الأولى متفوقة 6-2، لكنها خسرت في الثانية 6-3، وفي المجموعة الثالثة قدمت جابر أداء كبيرًا جعلها تنتصر 6-1.

وبهذا باتت البطلة التونسية أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، بعدما تمكنت الموسم الماضي من بلوغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون وأستراليا المفتوحة.

وبعد المباراة قفز مدرب اللاعبة عصام جلالي من السعادة لينضم إلى 15 ألف مشجع متحمس في الاحتفال بهذا الإنجاز بعدما أصبحت أُنْس أيضًا أول أفريقية تبلغ مباراة حسم اللقب.

"I wanted to share that moment with her at the end because she's such an inspiration for so many players, including me"@Ons_Jabeur on @Maria_Tatjana #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/JfOerhF1qC — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022

وعقب المباراة تعانقت اللاعبتان على الشبكة لفترة طويلة، وتبادلتا عبارات الود والثناء، واستمر هتاف الجماهير لهما، ورافقت أُنس صديقتها ماريا إلى جانب الملعب وسط تصفيق حار للاعبة الألمانية البالغ عمرها 34 عامًا، والتي أصبحت أول أم لطفلتين تبلغ الدور قبل النهائي لويمبلدون منذ فعلتها مارغريت كورت في 1975.

وقالت اللاعبة التونسية مخاطبة الجماهير بعد أن ضربت موعدًا في النهائي مع الفائزة من مباراة الرومانية سيمونا هاليب (بطلة 2019) مع إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان “الكلمات تعجز عن وصف مشاعري. إنه حلم تحقق بعد سنوات من العمل والتضحية. أنا سعيدة لأنني قطفت ثمار هذا التعب، وسأستمر لمباراة أخرى”.

وأضافت “عانيت لمطاردة تسديداتها. أنتظر منها دعوتي على حفل شواء الآن بعد أن أجبرتني على كل هذا الركض في الملعب”.

وقبل نزولها الملعب، قالت الأسطورة الأمريكية بيلي جين كينغ إن أُنس “تستخدم التنس كمنصة لمساعدة بلادها تونس وأفريقيا والدول العربية”، ولم تخيب اللاعبة التونسية البالغ عمرها 27 عامًا ظنها لتبلغ النهائي بانتصار لافت أنهت به مشوار ماريا الرائع.