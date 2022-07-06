هدف سجّله حارس مرمى يحوّل الملعب إلى حلبة ملاكمة (فيديو)

ساد التوتر في ملعب لكرة القدم بمنطقة أفيجلار بمدينة إسطنبول التركية، بعدما سجّل حارس مرمى أحد الفريقين هدفًا في مرمى الفريق الآخر.

فسرعان ما اشتبك لاعبو الفريقين بالركلات واللكمات، حسب مقطع فيديو متداوَل التقطته كاميرا مراقبة.

ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام تركية، فقد اجتمعت مجموعتان للعب مباراة كرة قدم مساء الأحد الماضي. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة التي بدأت ودية، نشأت توترات بين الرياضيين في الملعب.

وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة، أرسل حارس مرمى الفريق الكرة إلى المرمى المقابل وسجّل هدفًا، ثم تحوّل الجدال اللفظي الذي بدأ بين الفريقين فجأة إلى قتال.

وهاجم اللاعبون من كلا الفريقين بعضهم بعضًا بالركلات واللكمات، بينما فقد أحدهم توازنه نتيجة الضربات التي تلقاها وسقط على الأرض. وانتهى القتال بين الرياضيين عندما هدّأهم المتفرجون الذين أتوا لمشاهدة المباراة.