بعد هزيمتهن.. لاعبات كرواتيا لكرة اليد يرفضن مصافحة الفريق المصري (فيديو)

خالفت لاعبات كرة اليد في المنتخب الكرواتي للناشئات العُرف عندما رفضن مصافحة لاعبات المنتخب المصري، عقب انتهاء مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة العالم.

وأظهر مقطع فيديو مبادرة لاعبات مصر الفائزات في المباراة التي أجريت أمس السبت في سكوبيه بمقدونيا الشمالية، بمصافحة لاعبات منتخب كرواتيا، قبل أن ترفض الأخيرات.

وسارعت لاعبات مصر اللاتي أحرزن 33 نقطة في المباراة مقابل 31، إلى الاحتفال بفوزهن داخل الملعب وتجاهل ما أقدمت عليه لاعبات منتخب كرواتيا اللاتي غادرن الملعب.

وتستضيف مقدونيا الشمالية البطولة من 30 يوليو/تموز إلى 10 أغسطس/آب.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري “ناشئات 2004” بنتيجة (15-11)، قبل أن يعزز تقدمه وينهي المباراة لصالحه بنتيجة (33-31).

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن منتخب الناشئات تُوج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ17، التى أقيمت في غينيا خلال الفترة من 26 فبراير/شباط إلى 6 مارس/آذار 2022.