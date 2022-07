أحرز هدفا.. احتفاء بساديو ماني بعد تحقيقه كأس السوبر الألماني مع بايرن ميونخ (فيديو)

حقق النجم السنغالي ساديو ماني بطولته الأولى مع فريقه الجديد بايرن ميونخ بعد فوزه بكأس السوبر الألماني على حساب فريق لايبزغ.

ودفع ناغلزمان المدير الفني للبايرن بماني في مركز المهاجم ضمن تشكيلته حيث قدّم مردودًا جيدًا خلال مشاركته، ليبدأ مسيرته مع الفريق بأفضل صورة ممكنة.

وفاز بايرن باللقب للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما تغلب على لايبزغ حامل لقب الكأس الموسم الماضي 5-3 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزغ.

وحافظ بايرن على اللقب للعام الثالث على التوالي بعدما تُوّج به عامي 2020 و2021.

وتقدّم بايرن في الدقيقة 14 عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يضيف ماني الهدف الثاني في الدقيقة 31، وأضاف بنيامين بافارد الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 59 عاد لايبزغ للمباراة مجددًا بهدف سجله مارسيل هالستينبرغ في الدقيقة 59، لكن بايرن عاود التسجيل عن طريق سيرغي غنابري في الدقيقة 65.

وسجّل لايبزغ هدفين في الدقيقتين 77 و89 عن طريق كل من كريستوفر نكونكو من ضربة جزاء وداني أولمو، لكن ليروي ساني نجح في إضافة الهدف الخامس للبايرن في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وحظي ماني باحتفاء من قبل الجمهور عبر المنصات بعد مشاركته، حيث كتب مدونون أن بايرن حصل على لاعب رائع سيتمكن من تقديم فائدة كبيرة للفريق.

وكتب مغردون أن مشاركة ماني في مركز المهاجم ستمكنه من تعويض روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق السابق المنتقل إلى برشلونة حديثًا، ولن يشعر الجمهور بغيابه.

وأشاد المدونون بقدرة ماني على التأقلم السريع والدخول في أجواء الفريق حيث علّق الصحفي الرياضي صديق آدمز عبر حسابه على تويتر قائلًا “لم يستغرق ماني وقتًا طويلًا”.

كما حظي ماني بإشادة جمهور ليفربول بعد حديث الصحفي كريستيان فالك عن حرصه على متابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي التي بدأت قبل لقاء بايرن بوقت قليل، وقال إن ماني شاهد بعض الدقائق من المباراة، واحتفل بهدف أرنولد حيث ما زال وفيًا لليفربول ويشجعهم دائمًا.

TRUE✅ Sadio Mané’s heart still beats also for @LFC. Before the Supercup with @FCBayern he watched as long as possible the Community Shield against @ManCity, he told me — Christian Falk (@cfbayern) July 31, 2022

وكان ماني قد انتقل من صفوف ليفربول إلى صفوف بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الحالية، بعد مدة ناجحة قضاها مع ليفربول حقق فيها الكثير من البطولات.

Sadio Mane didn’t take long o — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 30, 2022

He just replaced Lewandowski simply at Bayern Munich. Sadio Mane 😍 pic.twitter.com/oWXdWBuIuF — Efo Edem 🇬🇭 (@imbrakobby) July 30, 2022

This is beautiful. He deserves this and more😍🙌 https://t.co/HXU0hoaNCX — __naa.klorks (@angclottey) July 30, 2022

Congrats to mane on his debut 👏 https://t.co/2wjLYqZ4PU — Buchi (@Buchi_2ME) July 30, 2022