تقديرًا لجهوده في مساعدة اللاجئين.. إيفرتون الإنجليزي يمنح أحد مشجعيه فرصة تسجيل هدف (فيديو)

احتفى ناشطو منصات التواصل في إنجلترا بنادي إيفرتون الإنجليزي، وذلك بعد دعوة أحد مشجعي الفريق للمشاركة في مباراة ودية مع الفريق أمام دينامو كييف الأوكراني، تقديرًا لجهود هذا المشجع في خدمة اللاجئين الأوكرانيين خلال المدة الماضية.

ودخل بول ستراتون (44 عامًا) إلى الملعب قبل نهاية المباراة، واستقبله الجمهور بترحيب حار، ثم تركه لاعبو الفريقين ليضيف هدفًا من ركلة جزاء، ويسجل هدفًا رابعًا غير رسمي، وتنتهي المباراة لصالح إيفرتون بثلاثية نظيفة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن ستراتون -عمل سابقًا ضابط شرطة- سافر إلى بولندا وتحديدًا الحدود الأوكرانية لمساعدة الفارين من الحرب الروسية التي بدأت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

ونشر إيفرتون الفيديو عبر حسابه في تويتر، وكتب “كانت الليلة الماضية لمساعدة شعب أوكرانيا، وشارك ستراتون في هذا العرض الرائع بسبب جهوده الشجاعة لمساعدة الأوكرانيين هذا العام”.

Last night was in aid of the people of Ukraine. 🇺🇦 At the end of the game, Paul Stratton, a 44-year-old Evertonian was surprised by @McInTweet's Big Show due to his brave efforts to help Ukrainians this year. 💙💛 The full story will be revealed when it airs on @BBCOne. pic.twitter.com/DLAVixuUwH — Everton (@Everton) July 30, 2022

وأثار تصرّف إيفرتون مع المشجع تفاعلات واسعة إذ احتفى مغردون بتصرف النادي وتقديره للمشجعين، وعبّر مشجعو إيفرتون عن فخرهم بفريقهم. وعلّق حساب الاتحاد الأوربي لكرة القدم “أشياء رائعة، أحسنت يا إيفرتون”، وبارك لستراتون على هذه اللقطة الرائعة.

وكتب مدونون أن هذه الأفعال تضفي قيمة إضافية على كرة القدم، وتؤكد دورها في تسليط الضوء على النماذج الجيدة ليبحث الناس عنها ويحصلوا على التقدير المناسب.

وغرّد الكاتب الصحفي جو توماس “كل ما في هذه اللقطة جميل، بما في ذلك الاحتفالات من اللاعبين والمشجعين”.

Lots of lovely things about this moment – including the celebrations. Just noticed it’s Lewis Warrington who was the first player to run over and join Paul. Nice touch from the teenager https://t.co/qGv6KqYnQX — Joe Thomas (@joe_thomas18) July 30, 2022

والتقى إيفرتون بقيادة فرانك لامبارد دينامو كييف في مباراة ودية، في إطار استعداداته لانطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع.