تقديرًا لجهوده في مساعدة اللاجئين.. إيفرتون الإنجليزي يمنح أحد مشجعيه فرصة تسجيل هدف (فيديو)

احتفى ناشطو منصات التواصل في إنجلترا بنادي إيفرتون الإنجليزي، وذلك بعد دعوة أحد مشجعي الفريق للمشاركة في مباراة ودية مع الفريق أمام دينامو كييف الأوكراني، تقديرًا لجهود هذا المشجع في خدمة اللاجئين الأوكرانيين خلال المدة الماضية.

ودخل بول ستراتون (44 عامًا) إلى الملعب قبل نهاية المباراة، واستقبله الجمهور بترحيب حار، ثم تركه لاعبو الفريقين ليضيف هدفًا من ركلة جزاء، ويسجل هدفًا رابعًا غير رسمي، وتنتهي المباراة لصالح إيفرتون بثلاثية نظيفة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن ستراتون -عمل سابقًا ضابط شرطة- سافر إلى بولندا وتحديدًا الحدود الأوكرانية لمساعدة الفارين من الحرب الروسية التي بدأت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

ونشر إيفرتون الفيديو عبر حسابه في تويتر، وكتب “كانت الليلة الماضية لمساعدة شعب أوكرانيا، وشارك ستراتون في هذا العرض الرائع بسبب جهوده الشجاعة لمساعدة الأوكرانيين هذا العام”.

Last night was in aid of the people of Ukraine. 🇺🇦

At the end of the game, Paul Stratton, a 44-year-old Evertonian was surprised by @McInTweet's Big Show due to his brave efforts to help Ukrainians this year. 💙💛

The full story will be revealed when it airs on @BBCOne. pic.twitter.com/DLAVixuUwH

— Everton (@Everton) July 30, 2022