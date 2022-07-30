رياضة|بريطانيا

تقديرًا لجهوده في مساعدة اللاجئين.. إيفرتون الإنجليزي يمنح أحد مشجعيه فرصة تسجيل هدف (فيديو)

بول ستراتون
المشجع بول ستراتون (غيتي)
30/7/2022-|آخر تحديث: 30/7/202211:33 PM (مكة المكرمة)

احتفى ناشطو منصات التواصل في إنجلترا بنادي إيفرتون الإنجليزي، وذلك بعد دعوة أحد مشجعي الفريق للمشاركة في مباراة ودية مع الفريق أمام دينامو كييف الأوكراني، تقديرًا لجهود هذا المشجع في خدمة اللاجئين الأوكرانيين خلال المدة الماضية.

ودخل بول ستراتون (44 عامًا) إلى الملعب قبل نهاية المباراة، واستقبله الجمهور بترحيب حار، ثم تركه لاعبو الفريقين ليضيف هدفًا من ركلة جزاء، ويسجل هدفًا رابعًا غير رسمي، وتنتهي المباراة لصالح إيفرتون بثلاثية نظيفة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن ستراتون -عمل سابقًا ضابط شرطة- سافر إلى بولندا وتحديدًا الحدود الأوكرانية لمساعدة الفارين من الحرب الروسية التي بدأت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

ونشر إيفرتون الفيديو عبر حسابه في تويتر، وكتب “كانت الليلة الماضية لمساعدة شعب أوكرانيا، وشارك ستراتون في هذا العرض الرائع بسبب جهوده الشجاعة لمساعدة الأوكرانيين هذا العام”.

وأثار تصرّف إيفرتون مع المشجع تفاعلات واسعة إذ احتفى مغردون بتصرف النادي وتقديره للمشجعين، وعبّر مشجعو إيفرتون عن فخرهم بفريقهم. وعلّق حساب الاتحاد الأوربي لكرة القدم “أشياء رائعة، أحسنت يا إيفرتون”، وبارك لستراتون على هذه اللقطة الرائعة.

وكتب مدونون أن هذه الأفعال تضفي قيمة إضافية على كرة القدم، وتؤكد دورها في تسليط الضوء على النماذج الجيدة ليبحث الناس عنها ويحصلوا على التقدير المناسب.

وغرّد الكاتب الصحفي جو توماس “كل ما في هذه اللقطة جميل، بما في ذلك الاحتفالات من اللاعبين والمشجعين”.

والتقى إيفرتون بقيادة فرانك لامبارد دينامو كييف في مباراة ودية، في إطار استعداداته لانطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند