ماني والشناوي والوداد.. القائمة الكاملة لجوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022 (فيديو)

فاز السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي أقيم مساء الخميس في العاصمة المغربية الرباط.

وتفوق ماني على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشلسي الإنجليزي.

"خفة دم" 😅 ساديو ماني تظهر يعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 🤩#CAFAwards2022 pic.twitter.com/208vpfdLOx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 21, 2022

كما حصل الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا على جائزة أفضل فريق في أفريقيا.

ويأتي فوز الوداد بالجائزة إثر تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الأهلي المصري في المباراة النهائية.

بينما نال محمد الشناوي حارس الأهلي المصري جائزة أفضل لاعب داخل القارة، بعدما أسهم بقدر كبير في تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنه خسر النهائي.

ووجّه الشناوي رسالة مصورة (بالفيديو) إلى الحضور في الحفل نظرًا لعدم قدرته على حضور الحفل لارتباطه مع الأهلي بالمباراة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر مع توقيت الحفل نفسه.

🇪🇬 محمد الشناوي يتوج بلقب أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية! 👏#CAFAwards2022 pic.twitter.com/xmfnB1y5TP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 21, 2022

ونالت السنغال بطلة أفريقيا المتأهلة لكأس العالم في قطر جائزة أفضل منتخب في القارة متفوقة على المنتخب المصري الوصيف والكاميرون صاحبة الضيافة.

🇸🇳 منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب إفريقي للعام 2022 ! #CAFAwards2022 pic.twitter.com/mUo2V8U5WC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 21, 2022

كما حصد أليو سيسيه مدرب السنغال جائزة أفضل مدرب في القارة بعد تفوقه على وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي، والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

وحصل السنغالي بابي ماتار سار لاعب توتنهام الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب شاب، ونال هدف بابي عثمان ساكو لاعب سيمبا التنزاني جائزة أفضل هدف في 2022.

وتوجت النيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة أفريقية لعام 2022.

ونال ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل فريق للسيدات في القارة بعد فوزه بأول نسخة نسائية لدوري أبطال أفريقيا، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الأفريقية إلى إيفيلين بادو من غانا، والتي نالت أيضًا جائزة أفضل لاعبة شابة.

ونالت الجنوب أفريقية ديزيريه إليس جائزة أفضل مدربة لمنتخب نسائي في أفريقيا.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين: