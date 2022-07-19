بعد اعتذار الصين.. قطر ضمن 4 دول ترغب في استضافة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، أن قطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا أبدت اهتمامها باستضافة كأس آسيا العام المقبل بعد انسحاب الصين من تنظيمه.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه استقبل رغبات 4 دول لاستضافة البطولة، وإن الموعد النهائي لاستقبال ملفات التنظيم سيكون في 31 أغسطس/آب المقبل، وسيعلن الاتحاد الدولة الفائزة في 17 أكتوبر/تشرين الأول عن طريق اللجنة التنفيذية.

وكان من المفترض أن تستضيف الصين البطولة بمشاركة 24 منتخبا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام المقبل، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب سعيها للتخلص بشكل تام من كوفيد-19.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم، من 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسبق أن استضافت كأس آسيا في 1988 و2011، وأحرزت لقب النسخة الأخيرة في الإمارات عام 2019.

4️⃣ Member Associations express interest in hosting #AsianCup2023! 🇦🇺 Australia

🇮🇩 Indonesia

🇰🇷 Korea Republic

🇶🇦 Qatarhttps://t.co/imZzplPCgW — #AsianCup2023 (@afcasiancup) July 18, 2022

وكان الاتحاد الآسيوي قد فتح باب الترشح لاستضافة كأس آسيا في 31 مايو/أيار الماضي، وحدد مهلة حتى نهاية يونيو الماضي لاستقبال الرغبات، ثم مددها حتى 15 يوليو الجاري.

وفازت كوريا الجنوبية بالنسخة الافتتاحية لكأس آسيا عام 1956، وحافظت على اللقب عقب 4 سنوات، في المرة الوحيدة التي أقيمت فيها المسابقة على أرضها.

ولم يسبق لكوريا الجنوبية استضافة أي بطولة كبرى منذ مشاركة اليابان في تنظيم نهائيات كأس العالم 2002.

وتشارك أستراليا، الفائزة بكأس آسيا 2015، مع نيوزيلندا في استضافة كأس العالم للسيدات بدءًا من 20 يوليو العام المقبل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأسترالي “تتعلق رغبتنا باستضافة البطولة في فبراير 2024، حتى لا تتعارض مع كأس العالم للسيدات”.

وكانت إندونيسيا ضمن 4 دول استضافت كأس آسيا 2007.

وأعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، في مايو الماضي، أنه حدث تواصل معه بشكل غير رسمي بخصوص إمكانية استضافة البطولة بدلا من الصين، لكن ياسوهارو سوريماتشي المدير الفني للاتحاد أبلغ وسائل إعلام محلية منذ أيام بأن الفرصة ضئيلة لتنظيم المسابقة القارية.