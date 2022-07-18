مدرّب برشلونة ممنوع من دخول الولايات المتحدة بسبب إيران.. ما القصة؟ (فيديو)

قالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، السبت، إن تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة مُنع من السفر مع بعثة الفريق للولايات المتحدة.

ووفق الصحيفة، جاء منع تشافي من السفر على خلفية زيارته إيران 3 مرّات عندما كان يلعب في صفوف نادي السد القطري، ولدخول الولايات المتحدة الأمريكية يحتاج تصريحًا خاصًا.

وكانت النتيجة أن سافر الفريق من دون تشافي، ومن المحتمل أن يلحق ببعثة الفريق، الاثنين المقبل، بعد الحصول على التصريح المطلوب.

Xavi no puede viajar con el Barça a Miami "por problemas administrativos y de pasaporte". Como jugador del Al Sadd visitó varias veces Irán y por ello necesita un permiso especial para entrar en USA. En principio estaba ok, pero deben esperar al luneshttps://t.co/kmm8WIEfIw — Edu Polo (@EduPolo) July 16, 2022

وأثار منع تشافي من السفر للولايات المتحدة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وفي السياق، أعلن برشلونة اتفاقًا مبدئيًا أبرمه مع نظيره بايرن ميونخ الألماني بشأن انتقال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف فريقه الأول.

وقال النادي الكتالوني، السبت، في بيان “اتفق برشلونة وبايرن ميونخ على انتقال ليفاندوفسكي، في انتظار الفحص الطبي وتوقيع اللاعب”.

😂الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرة الدخول للنجم الكروي العالمي ومدرب نادي برشلونا #تشافي بسبب زيارات سابقة كان قد اجراها لـ"ايران" مدراء نادي #برشلونا يبذلون جهودا حثيثة للحصول على رخصة خاصة من اجل دخول #تشافي الى الاراضي الامريكية تعال الشمال #ايران افضلك 😎🙂 pic.twitter.com/ZlPAi98h83 — وائل اَهوازي 🇮🇷 (@wael_manamiyan) July 16, 2022

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل إلى نادي بايرن ميونخ، في 2014، قادمًا من بوروسيا دورتموند بشكل مجاني، ولعب مع الفريق البافاري 375 مباراة في جميع المُسابقات، وسجل 344 هدفًا وصنع 72 هدفًا.

ونال مع البايرن لقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 5 مرات، ودوري أبطال أوربا مرة، والسوبر الأوربي مرة، وحقق كأس العالم للأندية مرة.