رياضة|إسبانيا

مدرّب برشلونة ممنوع من دخول الولايات المتحدة بسبب إيران.. ما القصة؟ (فيديو)

18/7/2022-|آخر تحديث: 18/7/202210:00 AM (مكة المكرمة)

قالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، السبت، إن تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة مُنع من السفر مع بعثة الفريق للولايات المتحدة.

ووفق الصحيفة، جاء منع تشافي من السفر على خلفية زيارته إيران 3 مرّات عندما كان يلعب في صفوف نادي السد القطري، ولدخول الولايات المتحدة الأمريكية يحتاج تصريحًا خاصًا.

وكانت النتيجة أن سافر الفريق من دون تشافي، ومن المحتمل أن يلحق ببعثة الفريق، الاثنين المقبل، بعد الحصول على التصريح المطلوب.

 

وأثار منع تشافي من السفر للولايات المتحدة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وفي السياق، أعلن برشلونة اتفاقًا مبدئيًا أبرمه مع نظيره بايرن ميونخ الألماني بشأن انتقال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف فريقه الأول.

وقال النادي الكتالوني، السبت، في بيان “اتفق برشلونة وبايرن ميونخ على انتقال ليفاندوفسكي، في انتظار الفحص الطبي وتوقيع اللاعب”.

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل إلى نادي بايرن ميونخ، في 2014، قادمًا من بوروسيا دورتموند بشكل مجاني، ولعب مع الفريق البافاري 375 مباراة في جميع المُسابقات، وسجل 344 هدفًا وصنع 72 هدفًا.

ونال مع البايرن لقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 5 مرات، ودوري أبطال أوربا مرة، والسوبر الأوربي مرة، وحقق كأس العالم للأندية مرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل