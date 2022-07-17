تطبيع أم انتصار؟ تفاعل مع مواجهة بين مصري وإسرائيلي في بطولة العالم لسلاح الشيش

أثارت مواجهة بين أحمد السيد بطل مصر في سلاح الشيش ولاعب إسرائيلي في بطولة العالم للسلاح المقامة في مصر تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وعبّر كثيرون عن رفضهم لوجود اللاعب الإسرائيلي في مصر.

وفاز اللاعب المصري فاز على نظيره الإسرائيلي بنتيجة 15-12 ليحسم تأهله إلى دور الـ64، في بطولة العالم للسلاح المقامة في القاهرة في الفترة من 15 إلى 23 يوليو/تموز الجاري.

لحظة فوز بطلنا المصري احمد السيد علي لاعب الكيان الصهيوني في بطولة العالم للمبارزة 🔥💪 pic.twitter.com/V8tMsnupsn — Sports News Egypt (@SportsNewsEgyp2) July 16, 2022

وأثارت المباراة تفاعلًا واسعًا عبر المنصات، إذ أبدى بعض المتابعين سعادتهم بفوز البطل المصري، وأثنى كثيرون على أدائه بطل مصر خلال المباراة.

في المقابل، واجه اللاعب المصري انتقادات من متابعين قالوا إن مجرد المشاركة في المباراة تطبيع غير مقبول للعلاقات، حتى لو كانت النتيجة هي الفوز.

ورأى ناشطون أن المشاركة في منافسة رياضية ضد أي لاعب يمثل الاحتلال الإسرائيلي مرفوض، لأن ذلك يعني الاعتراف به، لا سيما وأن الرياضة تقوم على الاحترام بين المتنافسين وهو ما لا يجب أن يتوافر في هذه الحالة.

مع إحترامي، بس ده مش انتصار

دي لعبة.. وده تطبيع https://t.co/yIXrwG1cSV — أحمد الحسيني (@AhmedAlhoseny01) July 17, 2022

الإنسحاب فى المواقف دي لا يعني الخوف.

الإنسحاب هنا يعني عدم الإعتراف بوجود دولة الإحـ تلال الصهـ يوني، ولعب المباراة يعني تطبيع ضمني بإقرار وجود دولة الإحـ تلال.

عدم الإعتراف وعدم التطـ بيع حتى لو قليل بيجنن الصهـ اينة والله https://t.co/ARzwkWObSQ — مِشعَل (@mohamedmshaal29) July 16, 2022

وقال الكاتب المصري شريف خيري عبر حسابه على فيسبوك “اللاعب الإسرائيلي لو خسر مليون صفر في تنافس رياضي فلن يتأثر، لأنه حقق أكبر مكسب باعترافك به كمنافس رياضي واستضافتك له في مصر، هو لا يطمح في أكثر من ذلك، ولا يفرق معه الكأس ولا الميدالية الذهبية”.