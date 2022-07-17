رياضة|مصر

تطبيع أم انتصار؟ تفاعل مع مواجهة بين مصري وإسرائيلي في بطولة العالم لسلاح الشيش

فوز لاعب مصري على نظيره الإسرائيلي في سلاح الشيش
فوز لاعب مصري على نظيره الإسرائيلي في سلاح الشيش (مواقع التواصل)
17/7/2022

أثارت مواجهة بين أحمد السيد بطل مصر في سلاح الشيش ولاعب إسرائيلي في بطولة العالم للسلاح المقامة في مصر تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وعبّر كثيرون عن رفضهم لوجود اللاعب الإسرائيلي في مصر.

وفاز اللاعب المصري فاز على نظيره الإسرائيلي بنتيجة 15-12 ليحسم تأهله إلى دور الـ64، في بطولة العالم للسلاح المقامة في القاهرة في الفترة من 15 إلى 23 يوليو/تموز الجاري.

وأثارت المباراة تفاعلًا واسعًا عبر المنصات، إذ أبدى بعض المتابعين سعادتهم بفوز البطل المصري، وأثنى كثيرون على أدائه بطل مصر خلال المباراة.

في المقابل، واجه اللاعب المصري انتقادات من متابعين قالوا إن مجرد المشاركة في المباراة تطبيع غير مقبول للعلاقات، حتى لو كانت النتيجة هي الفوز.

ورأى ناشطون أن المشاركة في منافسة رياضية ضد أي لاعب يمثل الاحتلال الإسرائيلي مرفوض، لأن ذلك يعني الاعتراف به، لا سيما وأن الرياضة تقوم على الاحترام بين المتنافسين وهو ما لا يجب أن يتوافر في هذه الحالة.

وقال الكاتب المصري شريف خيري عبر حسابه على فيسبوك “اللاعب الإسرائيلي لو خسر مليون صفر في تنافس رياضي فلن يتأثر، لأنه حقق أكبر مكسب باعترافك به كمنافس رياضي واستضافتك له في مصر، هو لا يطمح في أكثر من ذلك، ولا يفرق معه الكأس ولا الميدالية الذهبية”.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند