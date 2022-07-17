رحيم ستيرلينغ.. بي بي سي البريطانية تعتذر للاعب شهير ألصقت له بالخطأ تهمة الاغتصاب (فيديو)

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للاعب كرة القدم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، بعد إلصاق تهمة الاغتصاب له عن طريق الخطأ.

وظهرت صورة رحيم بالخطأ في نشرة الأخبار الرياضية على (بي بي سي نيوز) التي قدّمها مايك بوشيل، الخميس، بينما كان يتحدث عن نبأ اعتقال لاعب آخر بسبب جرائم جنسية.

ودون أن يذكر المذيع اسم اللاعب ظهرت صورته على الشاشة، وقال “لاعب الدوري الممتاز الذي أُلقِي القبض عليه بناء على شكوك حول قيامه باعتداء جنسي لم يتم إيقافه”.

وتابع “يمكنه القيام بواجباته الاحترافية مع الفريق”، قبل أن يستطرد مرتبكًا بعدما اختفت الصورة من الشاشة “سوف يكون لدينا المزيد، يقال إنه ما زال قادرًا على السفر”.

وفي نشرة لاحقة، اعتذرت القناة، وقالت إن خطأً فنيًّا تسبب في ظهور صورة اللاعب على خبر آخر للاعب جرى إلقاء القبض عليه بتهمة اعتداء جنسي.

وقالت مذيعة النشرة “لا صلة لصاحب الصورة مع اللاعب المقصود في الخبر”، مضيفة “نحن نعتذر عن ذلك الخطأ”.

واعتقلت الشرطة البريطانية لاعب كرة قدم دوليًّا، يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، دون الكشف عن اسمه لدواعٍ قانونية.

وقالت الشرطة إنها “تلقت في 4 يوليو/تموز بلاغًا عن اغتصاب فتاة عشرينية”، وإنه حدث في يونيو/حزيران 2022، وذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) أن الأمر يتعلق بلاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي.

ويلعب رحيم ستيرلينغ -من أصل جامايكي- في مركز الجناح والوسط الهجومي مع نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الإنجليزي.

وكان ستيرلينغ قد تعرّض لانتقادات واسعة من الجماهير الإنجليزية قبل سنوات، عند انضمامه إلى مانشستر سيتي قادمًا إليه من نادي ليفربول، بسبب تعويل الأخير عليه.

وفي مقابلة تلفزيونية، كان ستيرلينغ قد صرّح بأن الجماهير تنعته بأنه “أفعى” و”يحبّ المال” بسبب قرار الانفصال عن ليفربول.