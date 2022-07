لاعبو فريق نيجيري يضيعون ركلات الترجيح بطريقة غريبة في نهائي بطولة محلية (فيديو)

أثار لاعبو فريق ريمو ستارز النيجيري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، بعد إضاعتهم ركلات الترجيح بطريقة غريبة في نهائي إحدى البطولات المحلية لكرة القدم بولاية أوجون.

وتداول ناشطون نيجيريون مقاطع مصوّرة -حصدت أكثر من 7 ملايين مشاهدة- تُظهر تعمد لاعبي ريمو ستارز تسديد 3 ركلات ترجيح بعيدًا عن المرمى، وإهدارها بطريقة غريبة في مباراتهم أمام نادي إيجيبو يونايتد، ما أثار دهشة المتابعين وطرحوا تساؤلات حول سبب تصرف اللاعبين.

وأعاد الكاتب والصحفي الرياضي النيجري “إيبوكون ألوكو” نشر أحد المقاطع عبر حسابه الشخصي في تويتر، معلقًا “أنا لا أعرف ما هذا؟ لماذا كرة القدم النيجيرية هكذا؟ لماذا لا نريد التقدم أبدًا؟ هذا هو نهائي كأس الاتحاد النيجري بولاية أوجون”.

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is.

Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress??

This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United 💔💔

pic.twitter.com/Mef2oU2gd1

— Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022