لاعبو فريق نيجيري يضيعون ركلات الترجيح بطريقة غريبة في نهائي بطولة محلية (فيديو)

أثار لاعبو فريق ريمو ستارز النيجيري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، بعد إضاعتهم ركلات الترجيح بطريقة غريبة في نهائي إحدى البطولات المحلية لكرة القدم بولاية أوجون.

وتداول ناشطون نيجيريون مقاطع مصوّرة -حصدت أكثر من 7 ملايين مشاهدة- تُظهر تعمد لاعبي ريمو ستارز تسديد 3 ركلات ترجيح بعيدًا عن المرمى، وإهدارها بطريقة غريبة في مباراتهم أمام نادي إيجيبو يونايتد، ما أثار دهشة المتابعين وطرحوا تساؤلات حول سبب تصرف اللاعبين.

وأعاد الكاتب والصحفي الرياضي النيجري “إيبوكون ألوكو” نشر أحد المقاطع عبر حسابه الشخصي في تويتر، معلقًا “أنا لا أعرف ما هذا؟ لماذا كرة القدم النيجيرية هكذا؟ لماذا لا نريد التقدم أبدًا؟ هذا هو نهائي كأس الاتحاد النيجري بولاية أوجون”.

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is. Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress?? This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United 💔💔 pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022

وفي تغريدة أخرى، علّق على الفيديو ذاته: “اكتشفت أن لاعبي ريمو سددوا ركلات الترجيح الثلاث الأولى بهذا الشكل عن عمد وحارسهم ظل واقفا أيضًا عندما سدد لاعبو الفريق الخصم ركلاتهم، احتجاجا على الإدارة غير العادلة في اللعبة”.

I found out that Remo stars players deliberately threw away their first 3 spot kicks and their Goalkeeper also remained motionless when the opponents took theirs as a MARK OF PROTEST for the unfair officiating in the game. — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022

بينما نشر الصحفي الغاني صادق أدامز مقطعًا آخر لإحدى ركلات الترجيح الضائعة، وغرد: “هذه هي ركلة الترجيح الأكثر غموضًا في كرة القدم. فيم يفكر هذا اللاعب؟”.

This is the most mysterious penalty in association football. Ogun state FA cup between Remo and Ijebu United in Nigeria. What was this player thinking?? 😯 via @LFCinnigeria pic.twitter.com/ca5Kgx9T7B — Saddick Adams (@SaddickAdams) July 14, 2022

ووصف أحد المغردين تضييع ركلات الترجيح بهذا الشكل بأنه “مُخزٍ تمامًا”، مشيرًا إلى أن ذلك حدث لأنه لا يوجد وقت إضافي للمباراة، وقال مستنكرًا تصرف اللاعبين “بدلًا من خسارة المباراة قرروا أن يلعبوا ركلات الترجيح”.

@OgaNlaMedia @PoojaMedia @IbkSports , I would love you to take a look at the video , ogun state FA cup between Remo and Ijebu United , even if Remo collect bribe , why would a player decide to play penalty this way #OgunStateFaCup pic.twitter.com/IIygWXciVc — Jegede babajide (@LFCinnigeria) July 14, 2022

مقابل ذلك، لم يصدر حتى اللحظة ي تعليق رسمي من الناديين أو الاتحاد النيجري لكرة القدم على ما حدث في المباراة.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح لتحديد الفائز بعد تعادل الفريقين سلبيًا في الوقت الأصلي، وانتهت بتتويج فريق إيجيبو يونايتد إثر فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 3-صفر.