رياضة|نيجيريا

لاعبو فريق نيجيري يضيعون ركلات الترجيح بطريقة غريبة في نهائي بطولة محلية (فيديو)

لاعبو فريق إيجيبو يونايتد بعد التتويج
لاعبو فريق إيجيبو يونايتد بعد التتويج (مواقع التواصل)
15/7/2022

أثار لاعبو فريق ريمو ستارز النيجيري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، بعد إضاعتهم ركلات الترجيح بطريقة غريبة في نهائي إحدى البطولات المحلية لكرة القدم بولاية أوجون.

وتداول ناشطون نيجيريون مقاطع مصوّرة -حصدت أكثر من 7 ملايين مشاهدة- تُظهر تعمد لاعبي ريمو ستارز تسديد 3 ركلات ترجيح بعيدًا عن المرمى، وإهدارها بطريقة غريبة في مباراتهم أمام نادي إيجيبو يونايتد، ما أثار دهشة المتابعين وطرحوا تساؤلات حول سبب تصرف اللاعبين.

وأعاد الكاتب والصحفي الرياضي النيجري “إيبوكون ألوكو” نشر أحد المقاطع عبر حسابه الشخصي في تويتر، معلقًا “أنا لا أعرف ما هذا؟ لماذا كرة القدم النيجيرية هكذا؟ لماذا لا نريد التقدم أبدًا؟ هذا هو نهائي كأس الاتحاد النيجري بولاية أوجون”.

 

وفي تغريدة أخرى، علّق على الفيديو ذاته: “اكتشفت أن لاعبي ريمو سددوا ركلات الترجيح الثلاث الأولى بهذا الشكل عن عمد وحارسهم ظل واقفا أيضًا عندما سدد لاعبو الفريق الخصم ركلاتهم، احتجاجا على الإدارة غير العادلة في اللعبة”.

بينما نشر الصحفي الغاني صادق أدامز مقطعًا آخر لإحدى ركلات الترجيح الضائعة، وغرد: “هذه هي ركلة الترجيح الأكثر غموضًا في كرة القدم. فيم يفكر هذا اللاعب؟”.

ووصف أحد المغردين تضييع ركلات الترجيح بهذا الشكل بأنه “مُخزٍ تمامًا”، مشيرًا إلى أن ذلك حدث لأنه لا يوجد وقت إضافي للمباراة، وقال مستنكرًا تصرف اللاعبين “بدلًا من خسارة المباراة قرروا أن يلعبوا ركلات الترجيح”.

 

مقابل ذلك، لم يصدر حتى اللحظة ي تعليق رسمي من الناديين أو الاتحاد النيجري لكرة القدم على ما حدث في المباراة.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح لتحديد الفائز بعد تعادل الفريقين سلبيًا في الوقت الأصلي، وانتهت بتتويج فريق إيجيبو يونايتد إثر فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 3-صفر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند