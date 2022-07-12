رياضة|بريطانيا

من شابه أباه.. نجل بيكهام يسجل هدفا من ضربة ثابتة على طريقة والده (فيديو)

اللاعب روميو بيكهام سجل هدفًا من ضربة ثابتة على طريقة والده ديفيد بيكهام
12/7/2022-|آخر تحديث: 12/7/202210:10 PM (مكة المكرمة)

سجل اللاعب روميو بيكهام (19 عامًا) هدفًا من ضربة ثابتة في مباراة فريقه ضد فريق أورلاندو سيتي، وهو الهدف الأول له هذا الموسم في الدوري.

ويلعب روميو (نجل قائد منتخب إنجلترا ديفيد بيكهام) في خط الهجوم ضمن صفوف الفريق الثاني لإنتر ميامي.

ولاقى الهدف تفاعلًا واسعًا بسبب تشابهه مع طريقة والده في تنفيذ الركلات الثابتة، حيث كان أحد أبرز لاعبي العالم في تنفيذ هذه الركلات والتسجيل منها.

ويعد ديفيد بيكهام أكثر اللاعبين تسجيلًا من الضربات الثابتة في الدوري الإنجليزي بـ18 هدفًا، ولم يتخط أحد هذا الرقم رغم اعتزاله منذ سنوات.

وتفاعل كثيرون مع الهدف عبر المنصات، واحتفل بيكهام الأب عبر حسابه على إنستغرام قائلًا “ركلة حرة رائعة، والمزيد من الأهداف قادمة”.

وربط كثيرون الهدف بأهداف بيكهام الأب، من بينهم حساب فيفا عبر تويتر، بينما تساءل بعض المدونين عن مستوى نجل بيكهام وقدرته على الوصول لمستوى والده.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند