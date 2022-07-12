من شابه أباه.. نجل بيكهام يسجل هدفا من ضربة ثابتة على طريقة والده (فيديو)

سجل اللاعب روميو بيكهام (19 عامًا) هدفًا من ضربة ثابتة في مباراة فريقه ضد فريق أورلاندو سيتي، وهو الهدف الأول له هذا الموسم في الدوري.

ويلعب روميو (نجل قائد منتخب إنجلترا ديفيد بيكهام) في خط الهجوم ضمن صفوف الفريق الثاني لإنتر ميامي.

ولاقى الهدف تفاعلًا واسعًا بسبب تشابهه مع طريقة والده في تنفيذ الركلات الثابتة، حيث كان أحد أبرز لاعبي العالم في تنفيذ هذه الركلات والتسجيل منها.

Romeo Beckham scored his first-ever MLS NEXT Pro goal! 💫 pic.twitter.com/M2NRqrioRp — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) July 11, 2022

ويعد ديفيد بيكهام أكثر اللاعبين تسجيلًا من الضربات الثابتة في الدوري الإنجليزي بـ18 هدفًا، ولم يتخط أحد هذا الرقم رغم اعتزاله منذ سنوات.

وتفاعل كثيرون مع الهدف عبر المنصات، واحتفل بيكهام الأب عبر حسابه على إنستغرام قائلًا “ركلة حرة رائعة، والمزيد من الأهداف قادمة”.

وربط كثيرون الهدف بأهداف بيكهام الأب، من بينهم حساب فيفا عبر تويتر، بينما تساءل بعض المدونين عن مستوى نجل بيكهام وقدرته على الوصول لمستوى والده.

Most free-kicks scored in Premier League history: ◎ 18 – David Beckham

◉ 14 – James Ward-Prowse

◎ 13 – Cristiano Ronaldo Prowsey wants that record. 🎯 pic.twitter.com/qYtHrrjAM7 — Squawka (@Squawka) April 24, 2022

a batida na bola é IGUAL a do pai… legal demais! https://t.co/RVgO02EJ2q — Délio MS (@delioms) July 11, 2022