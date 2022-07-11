وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة.. ملعب شهير ينقسم نصفين تحت أرجل المشجعين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مرعب انقسام مدرجات ملعب (لا بومبونيرا) في العاصمة الأرجنتين بيونيس أيريس إلى نصفين في حين كان المشجعون يقفزون ويهتفون خلال مباراة لفريق بوكا جونيورز، مما ينذر بكارثة وشيكة.

والتقط الفيديو، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، من مباراة خسرها فريق بوكا جونيورز أمام فريق كورينثيانز يوم الأربعاء الماضي، بركلات الترجيح ضمن مسابقة (ليبرتادوريس)، وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من 3 ملايين مرة حتى الآن.

ويُظهر المقطع المخيف -الذي تبلغ مدته تسع ثوانٍ فقط- الجزء العلوي من المدرج خلف أحد الأهداف وهو منقسم تحت أقدام المشجعين وهم يغنون ويهتفون، وأحد جانبيه يتأرجح إلى أعلى وإلى أسفل.

Crazy scenes at Boca Juniors 😳😱 pic.twitter.com/h5xYdK0IFf — Casual Ultra (@thecasualultra) July 9, 2022

ويبدو أن الملعب، المعروف باستضافته لبعض أكثر عروض كرة القدم إثارة في العالم، بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويعد المبنى الذي شيد منذ أكثر من 82 عامًا في بوينس آيرس مهم جدًا بالنسبة للأرجنتين، ويتوقع أن تجري أعمال الإصلاح إذا استمر تداول الفيديو.

ويعد بوكا جونيورز أحد أكبر الأندية في الأرجنتين، حيث ضم على مر السنين لاعبين مشهورين مثل بيليه ودييغو مارادونا، لعبوا في ملعب (لابومبونيرا) الهام في تاريخ الرياضة.

يشار إلى أن آخر مرة خضع فيها الملعب للتجديد كانت في عام 1996، ودعا المشجعون عبر مواقع التواصل السلطات إلى النظر في عملية تجديد شاملة لهذا الملعب لما له من أهمية كبيرة.