صلاح يمدد عقده مع ليفربول ويوجه رسالة للجماهير (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة أن المهاجم الدولي المصري محمد صلاح مدد عقده لفترة طويلة مع النادي ليسدل الستار على أشهر من الشكوك والتكهنات والجدل بشأن مستقبله.

ومدد صلاح عقده حتى 2025، ويأتي الاتفاق بعد مغادرة شريكه المهاجم السنغالي ساديو ماني لليفربول الشهر الماضي للانضمام إلى بايرن ميونيخ عملاق الدوري الألماني لثلاثة أعوام.

هل شككتم لحظة في ذلك؟ 👀 الملك المصري @MoSalah يحدثكم بنفسه 👑❤️ pic.twitter.com/SB49S1j517 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

ونقل موقع النادي عن صلاح قوله في بيان “السعادة لا تسعني وأتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع”.

صاحب السعادة يُعبر عن مدى حماسته بتمديد عقده ❤️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/gJkyxWN8tz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

وأضاف “استغرق الأمر بعض الوقت للتجديد، لكننا أنهينا كافة الأمور وسنركز على الاستحقاقات المقبلة”.

وتابع “شاهدنا جميعًا حجم التطور والتقدم الذي حققه الفريق في السنوات الخمس أو الست الماضية. اقتربنا الموسم الماضي من الفوز بأربعة ألقاب لكن لسوء الحظ خسرنا لقبين في الأسبوع الأخير من الموسم”.

وسجّل صلاح 23 هدفًا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، كما حصل على جائزة رابطة نقاد كرة القدم لأفضل لاعب في العام.

وأحرز الدولي المصري البالغ عمره 30 عامًا 31 هدفًا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في مايو/أيار.

254 مباراة، 156 هدفًا، 58 تمريرة حاسمة 👑🇪🇬 يبدو أن كاتب التاريخ سيحتاج لكتاب جديد حتى يُدوّن ما سيحدث خلال السنوات القادمة ✍️#صلاح_مستمر pic.twitter.com/I4OmhuqMa1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

وانضم صلاح للنادي المنتمي لمرسيسايد من روما الإيطالي في 2017، وسجّل 156 هدفًا في 254 مباراة، وكان بوسعه مغادرة النادي في صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم المقبل.

ومن المتوقع الآن أن يقود تشكيلة جديدة في خط الهجوم لفريق المدرب يورغن كلوب في غياب ماني وديفوك أوريغي الذي غادر النادي حيث انضم داروين نونيز مهاجم أوروغواي لليفربول مؤخرًا.

وأضاف صلاح “رسالتي للجماهير أن اللاعبين يرغبون في بذل أقصى ما عندهم الموسم المقبل للفوز بكل الألقاب. ننتظر منكم المساندة كما تفعلون دائما للحصول على دفعة هائلة وأثق أننا سنفوز بألقاب مجددًا”.