رياضة

بينهم لاعب من جُزر القمر للمرة الأولى.. “كاف” يعلن القائمة الأولية للمتنافسين على “الأفضل” في أفريقيا

1/7/2022-|آخر تحديث: 1/7/202201:13 AM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الخميس، قوائم المرشحين للحصول على جوائز أفضل لاعب في الموسم وأفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب شاب وأفضل منتخب وأفضل منتخب وأفضل ناد.

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 30 لاعبًا بينهم الرباعي المصري محمد عبد المنعم ومحمد النني ومحمد صلاح ومحمد الشناوي.

كما ضمت الرباعي المغربي أشرف حكيمي وسفيان بوفال ويحيى جبران وياسين بونو، والجزائري رياض محرز والتونسي علي معلول.

وشملت خماسي منتخب السنغال ساديو ماني وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي ونامباليس ميندي وساليو سيس.

وللمرة الأولى، ضمت القائمة لاعبًا من جزر القمر هو يوسف مشنجاما.

كما تم اختيار 3 لاعبين من الكاميرون هم: فنسنت أبو بكروأندريه فرانك زامبو وكارل توكو إيكامبي، و3 لاعبين من مالي هم: إليو ديانغ وهاماري تراوري وإيف بيسوما، و3 من بوركينا فاسو هم: برتراند تراوري وبلاتي توري وإدموند تابسوبا، ولاعبين من كوت ديفوار هما: فرانك كيسي وسيباستيان هالر.

كما ضمت القائمة نابي كيتا (غينيا) وموسى سيمون (نيجيريا) وموسى بارو (غامبيا).

وكشف كاف أيضًا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وضمت 5 لاعبين من الأهلي المصري هم: محمد الشناوي وعلي معلول واليو ديانغ ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وضمت القائمة أيضًا 3 من لاعبي الوداد المغربي هم: أشرف داري ويحيى جبران وزهير المترجي، ولاعبي نهضة بركان المغربي: يوسفو دايو ويوسف الفحلي.

كما شملت القائمة أيضًا: محسن متولي (الرجاء) ورياض بناياد (وفاق سطيف) ومحمد علي بن رمضان (الترجي التونسي) وبيتر شالوليلي (ماميلودي صن داونز) وبانديل شاندو (أورلاندو بايرتس) ولورش (أورلاندو بايرتس) وتياغو أزولاو (بترو أتليتيكو) وكريم كوناتي (أسيك ميموزا) ومورلاي سيلا (هورويا) وفيكتوريان أديبايور (اتحاد الدرك الرياضي الوطني).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب فضمت 10 لاعبين بينهم التونسي حنبعل المجبري.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب 10 مرشحين منهم كارلوس كيروش (مصر) وبيتسو موسيماني (الأهلي) ووحيد خليلودزيتش (المغرب) ووليد الركراكي (الوداد) وأليو سيسيه (السنغال).

كما ضمت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل منتخب للرجال 10 منتخبات هي: السنغال ومصر والمغرب وتونس وجزر القمر وبوركينا فاسو والكاميرون وغينيا الاستوائية وغامبيا ومالي.

ويتنافس على جائزة أفضل ناد 10 فرق هي: الأهلي المصري والرجاء والوداد ونهضة بركان من المغرب وأهلي طرابلس والاتحاد من ليبيا ووفاق سطيف الجزائري وبترو اتليتكو الأنغولي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وسيتم توزيع الجوائز في حفل سيقام في المغرب في 21 يوليو/تموز.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية