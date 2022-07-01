بينهم لاعب من جُزر القمر للمرة الأولى.. “كاف” يعلن القائمة الأولية للمتنافسين على “الأفضل” في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الخميس، قوائم المرشحين للحصول على جوائز أفضل لاعب في الموسم وأفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب شاب وأفضل منتخب وأفضل منتخب وأفضل ناد.

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 30 لاعبًا بينهم الرباعي المصري محمد عبد المنعم ومحمد النني ومحمد صلاح ومحمد الشناوي.

🇪🇬 محمد عبد المنعم

🇪🇬 محمد النني

🇪🇬 محمد صلاح

🇪🇬 محمد الشناوي رباعي الفراعنة قدموا الكثير رفقة منتخب مصر، ليتواجدوا ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا! 💫 هل يكون بينهم اللاعب الأفضل؟ 👀#CAFAwards2022 | @EFA | @MoSalah | @ElNennY | @Melshenawy pic.twitter.com/ds2HEf6JYV — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

كما ضمت الرباعي المغربي أشرف حكيمي وسفيان بوفال ويحيى جبران وياسين بونو، والجزائري رياض محرز والتونسي علي معلول.

🇩🇿✖️1

🇧🇫✖️3

🇨🇲✖️3

🇰🇲✖️1

🇨🇮✖️2

🇪🇬✖️4

🇬🇲✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇱✖️3

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️5

🇹🇳✖️1 ثلاثون لاعبًا من 13 دولة يتنافسون من أجل لقب الأفضل 👑 📋 القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا#CAFAwards2022 pic.twitter.com/k58Z0iEk8x — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

وشملت خماسي منتخب السنغال ساديو ماني وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي ونامباليس ميندي وساليو سيس.

وللمرة الأولى، ضمت القائمة لاعبًا من جزر القمر هو يوسف مشنجاما.

حدثٌ تاريخي 🆕 🇰🇲 يوسف مشنجاما هو أول لاعب من جُزر القمر يتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 🌍#CAFAwards2022 | @fedcomfootball pic.twitter.com/tMsRSRfQBc — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

كما تم اختيار 3 لاعبين من الكاميرون هم: فنسنت أبو بكروأندريه فرانك زامبو وكارل توكو إيكامبي، و3 لاعبين من مالي هم: إليو ديانغ وهاماري تراوري وإيف بيسوما، و3 من بوركينا فاسو هم: برتراند تراوري وبلاتي توري وإدموند تابسوبا، ولاعبين من كوت ديفوار هما: فرانك كيسي وسيباستيان هالر.

كما ضمت القائمة نابي كيتا (غينيا) وموسى سيمون (نيجيريا) وموسى بارو (غامبيا).

وكشف كاف أيضًا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وضمت 5 لاعبين من الأهلي المصري هم: محمد الشناوي وعلي معلول واليو ديانغ ومحمد شريف وبيرسي تاو.

موسم رائع قدمه هؤلاء اللاعبون في مسابقات الأندية هذا الموسم! 🤩 صراعٌ محتدم على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا ✨#CAFAwards2022 pic.twitter.com/VVdm0DSzut — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

وضمت القائمة أيضًا 3 من لاعبي الوداد المغربي هم: أشرف داري ويحيى جبران وزهير المترجي، ولاعبي نهضة بركان المغربي: يوسفو دايو ويوسف الفحلي.

كما شملت القائمة أيضًا: محسن متولي (الرجاء) ورياض بناياد (وفاق سطيف) ومحمد علي بن رمضان (الترجي التونسي) وبيتر شالوليلي (ماميلودي صن داونز) وبانديل شاندو (أورلاندو بايرتس) ولورش (أورلاندو بايرتس) وتياغو أزولاو (بترو أتليتيكو) وكريم كوناتي (أسيك ميموزا) ومورلاي سيلا (هورويا) وفيكتوريان أديبايور (اتحاد الدرك الرياضي الوطني).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب فضمت 10 لاعبين بينهم التونسي حنبعل المجبري.

نجوم إفريقيا الصاعدة! 🤩 عشرة لاعبين يتنافسون من أجل حصد جائزة أفضل لاعب شاب في القارة 🌍 من ينضم لقائمة الشرف؟ 🏆#CAFAwards2022 pic.twitter.com/Z3mJrMdzKg — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب 10 مرشحين منهم كارلوس كيروش (مصر) وبيتسو موسيماني (الأهلي) ووحيد خليلودزيتش (المغرب) ووليد الركراكي (الوداد) وأليو سيسيه (السنغال).

المدربون الأفضل في إفريقيا! 👌 قائمة المرشحين لحصد جائزة الأفضل لهذا الموسم👇 من يحصد الجائزة؟ 👑#CAFAwards2022 pic.twitter.com/5eHsLE8X2x — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

كما ضمت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل منتخب للرجال 10 منتخبات هي: السنغال ومصر والمغرب وتونس وجزر القمر وبوركينا فاسو والكاميرون وغينيا الاستوائية وغامبيا ومالي.

عشرة مُنتخبات قدموا أداءً رائعًا! ⚽ إليكم القائمة الأولية للمرشحين لجائزة مُنتخب العام للرجال في حفل #CAFAwards2022 برأيك من كان المنتخب الأفضل؟ 🤔 pic.twitter.com/OQmu3cKZZZ — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

ويتنافس على جائزة أفضل ناد 10 فرق هي: الأهلي المصري والرجاء والوداد ونهضة بركان من المغرب وأهلي طرابلس والاتحاد من ليبيا ووفاق سطيف الجزائري وبترو اتليتكو الأنغولي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

قدموا ما يستحقوا عليه الثناء 🌟 الفرق المُرشحة لحصد جائزة أفضل نادي داخل إفريقيا لهذا العام 📋 النادي الأفضل هو؟ 🏆#CAFAwards2022 pic.twitter.com/So4OKCxWyg — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 30, 2022

وسيتم توزيع الجوائز في حفل سيقام في المغرب في 21 يوليو/تموز.