اعتماد تقنية “نصف آلية” لكشف التسلل في مونديال قطر 2022.. كيف تعمل؟ (فيديو)

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجمعة، على استخدام تقنية “نصف آلية” لكشف التسلل خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وهي تقنية تهدف إلى تسريع قرارات التحكيم وتوثيقها بعد اعتماد حكم الفيديو المساعد “في آيه آر” في مونديال روسيا 2018.

وتهدف هذه التكنولوجيا التي تم اختبارها خلال مسابقة كأس العرب في نهاية عام 2021 ثم كأس العالم للأندية إلى زيادة مستوى الثقة وتسريع اكتشاف التسلل.

وأُطلق على التكنولوجيا “نصف آلية” (سيمي-أوتومايتد) لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”، خلافًا لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.

تعتمد التقنية الجديدة التي ستستخدم في العرس العالمي الكروي المقرر من 21 نوفمبر/تشرين حتى 18 ديسمبر/كانون الأول على 12 كاميرا موضوعة في سقف الملعب لمراقبة “حتى 29 نقطة بيانات” لكل لاعب “50 مرة في الثانية”، حسب بيان الفيفا.

Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022™. System provides an automated offside alert to the video match officials team. 3D animation improves communication to in-stadium fans and television viewers.

