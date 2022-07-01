اعتماد تقنية “نصف آلية” لكشف التسلل في مونديال قطر 2022.. كيف تعمل؟ (فيديو)

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجمعة، على استخدام تقنية “نصف آلية” لكشف التسلل خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وهي تقنية تهدف إلى تسريع قرارات التحكيم وتوثيقها بعد اعتماد حكم الفيديو المساعد “في آيه آر” في مونديال روسيا 2018.

وتهدف هذه التكنولوجيا التي تم اختبارها خلال مسابقة كأس العرب في نهاية عام 2021 ثم كأس العالم للأندية إلى زيادة مستوى الثقة وتسريع اكتشاف التسلل.

وأُطلق على التكنولوجيا “نصف آلية” (سيمي-أوتومايتد) لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”، خلافًا لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.

تعتمد التقنية الجديدة التي ستستخدم في العرس العالمي الكروي المقرر من 21 نوفمبر/تشرين حتى 18 ديسمبر/كانون الأول على 12 كاميرا موضوعة في سقف الملعب لمراقبة “حتى 29 نقطة بيانات” لكل لاعب “50 مرة في الثانية”، حسب بيان الفيفا.

Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022™. System provides an automated offside alert to the video match officials team. 3D animation improves communication to in-stadium fans and television viewers.

👉 https://t.co/sSWofZErPK#FootballTechnology pic.twitter.com/D1e0ZrBvVb — FIFA Media (@fifamedia) July 1, 2022

ويرسل جهاز استشعار تم وضعه في وسط الكرة البيانات إلى غرفة المشاهدة “500 مرة في الثانية”، مما يجعل من الممكن تحديد متى يتم لعب الكرة بدقة أكبر بكثير مما يمكن أن تفعله العين البشرية.

وأوضح الاتحاد الدولي للعبة أنه “من خلال دمج (هذه) البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي”، سيتم إرسال تنبيه إلى حكام الفيديو “في كل مرة يتم فيها تسلم الكرة من قبل مهاجم كان في موقف تسلل” وقت التمريرة.

وفي غضون “بضع ثوانٍ”، سيكون الأمر متروكًا لهم للتحقق يدويًّا من لحظة التمريرة وكذلك خط التسلل، قبل إبلاغ الحكم الرئيسي الذي سيتخذ القرار النهائي.

🚨🚨 BREAKING: Semi-automated offside technology will be used at FIFA World Cup 2022 in Qatar. (Source: @fifa_bryan) pic.twitter.com/6AxqDurShM — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 1, 2022

وأدى قرار الحكم باحتساب هدف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي المثير للجدل في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في فوز “الديوك” على إسبانيا 2-1 في نهائي دوري الأمم الأوروبية، إلى الإقرار باستحالة أتمتة عمليات التسلل كلّيًّا، فبمجرد أخذ موقع اللاعبين في الاعتبار، يبقى أن يتم تقييم ما إذا كان المنافس قادرا على إعادة الكرة إلى اللعب عمدًا.

ومن أجل السماح للجماهير داخل الملعب بفهم قرارات التحكيم بشكل أفضل، سيتم بعد ذلك تحويل الصور إلى رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد يمكن عرضها على الشاشة الكبيرة داخل الملعب، كما يحدد الفيفا.