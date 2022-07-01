احتفاء كبير بالعدّاءة بسنت حميدة بعد إحرازها ذهبية تاريخية لمصر في ألعاب البحر المتوسط (فيديو)

حققت العدّاءة بسنت حميدة إنجازًا تاريخيًا لمصر بفوزها في سباق 100 متر في منافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر.

وفازت بسنت (25 عامًا) في النهائي أمس الخميس مسجلة 11.10 ثانية متفوقة بفارق كبير على أقرب منافساتها البرتغالية لوريني بازولو (11.36 ثانية).

وذكر الاتحاد المصري لألعاب القوى أن بسنت حققت رقمًا قياسيًا على مستوى ألعاب البحر المتوسط، وكسرت الرقم السابق (11.13 ثانية).

وعبّرت بسنت عن فرحة غامرة بعد تحقيقها لهذا الإنجاز، وهتفت باسم مصر طويلًا وسط تشجيع من الجمهور الجزائري الحاضر في المدرجات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لبسنت بعد تتويجها بالذهبية وهي تتجه إلى زوجها الذي يشرف على تدريبها أيضًا، محمد عباس، وتقوم بتقبيل يده.

وكتبت بسنت عبر حسابها في فيسبوك رسالة إلى زوجها قائلة “تعجز حروفي أن تكتب لك كل ما حاولت ذلك، ولا أجد في قلبي ما أحمله لك إلا الحب والعرفان والشكر على ما قدمت لي”.

وتابعت “لساني يقف عاجزًا على قول أيّ شيء، فعبارات الشكر قليلة، وكلمات الثناء لا تستطيع أن تفيك حقك، فأنت كل شيء في كل الأوقات، وأنت ما ألقاه حينما أحتاج أي شيء في هذه الحياة، فكل الشكر لك على ما قدمت”.

ووجهت بسنت في نهاية رسالتها الشكر للجمهور الجزائري، مؤكدة أنه قدم لها دعمًا كبيرًا وهتف لها بمجرد دخولها الملعب.

وغابت بسنت عن أولمبياد طوكيو العام الماضي للإصابة.

وتحتل مصر المركز الخامس في جدول الميداليات حتى الآن بإجمالي 26 ميدالية منها 6 ذهبيات و5 فضيات و15 برونزية خلف تركيا وإيطاليا والجزائر وصربيا.