بعد لقب العام والحذاء الذهبي.. جائزة جديدة لصلاح مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن فوز اللاعب المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن الموسم الماضي 2021/2022.

ووفقًا للنادي، فقد تفوّق صلاح في تصويت الجماهير على الموقع الرسمي لليفربول على زميله الحارس أليسون بيكر.

وقال حساب النادي عن صلاح “رائع كالعادة”، في إشارة لفوزه بلقب أفضل لاعب في ليفربول، وأضاف “سجّل 31 هدفًا، وصنع 15.. موسم جميل من مو صلاح”.

وقبل أيام، نال صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المقدمة من رابطة المحترفين للموسم المنتهي.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة بعد أن قاد “الريدز” إلى الفوز بكأسَي الرابطة والاتحاد الإنجليزيين، واحتلال الوصافة في الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، كما شارك في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوربا في مواجهة ريال مدريد الذي تُوج باللقب.

وفي الجانب الفردي، حصد صلاح جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ 2022 من اتحاد النقاد الرياضيين، والحذاء الذهبي هدافًا للمسابقة -برصيد 23 هدفًا- للمرة الثالثة في مسيرته.