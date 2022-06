بعد لقب العام والحذاء الذهبي.. جائزة جديدة لصلاح مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن فوز اللاعب المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن الموسم الماضي 2021/2022.

ووفقًا للنادي، فقد تفوّق صلاح في تصويت الجماهير على الموقع الرسمي لليفربول على زميله الحارس أليسون بيكر.

وقال حساب النادي عن صلاح “رائع كالعادة”، في إشارة لفوزه بلقب أفضل لاعب في ليفربول، وأضاف “سجّل 31 هدفًا، وصنع 15.. موسم جميل من مو صلاح”.

Your @StanChart Men's Player of the Season… 🥁

🇪🇬 @MoSalah 👑 pic.twitter.com/Wmo7DNGw7l

— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2022