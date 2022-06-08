أصداء قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا تتواصل.. هل كانت خيانة لمصر أم خيارا مشروعا؟ (فيديو)

ما زالت أصداء قرار بطل العالم السابق في رياضة الإسكواش المصري محمد الشوربجي، تمثيل المنتخب الإنجليزي بدل المصري خلال البطولات القادمة، تتصدر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل في مصر.

ففي حين اتهمه البعض بالخيانة، بدعوى تمثيل بلد غير مصر، رأى آخرون أن الشوربجي اتخذ قراره مضطرا بسبب قلة الدعم الذي تلقاه في بلده، وعدم وجود قوانين تحميه عند تعرضه للأذى.

وقال الناقد والمحلل الرياضي علاء صادق في حديث مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، إن للشوربجي -المصنف الثالث عالميا-، الحق في اختيار البلد التي يريد تمثيلها.

وتحدث صادق عن الصعوبات التي واجهت الشوربجي وغيره في رياضة الإسكواش، حيث رغم امتلاك مصر 8 من بين أفضل 12 لاعبا في العالم، إلا أن الميزانية السنوية لاتحاد اللعبة لا تصل إلى 2.7 مليون دولار، وهو رقم متواضع، على حد وصفه.

ورفض صادق توجيه اتهامات الخيانة للاعب الذي حصد 44 بطولة باسم مصر، ولديه رقمان مصريان تاريخيان لم يحققهما أحد من قبله.

وأكد أن لعب أي شخص لدولة غير الدولة الأم ليست خيانة، إنما بحث عن نافذة للظهور للعالم، وبحث عن شهرة ومال وعدة مزايا يراها اللاعب.

وأشار إلى عدة لاعبين مجنسين لعبوا لمصر في عدة رياضات عبر التاريخ ولم يتحدث أحد عن خيانتهم لبلدهم الأم لأنهم لعبوا لمصر.

وقال إن “هناك العديد من الأمثلة في العالم، سواء في لعبة الإسكواش أو كرة القدم، على لاعبين يلعبون لدول غير دولتهم الأم لكي يصلوا الاحترافية، وهذا أمر عادي جدا”.

بعد واقعة تمثيل نجم الإسكواش المصري #محمد_الشوربجي #إنجلترا بدلا من #مصر.. هل يتعارض ذلك مع مفهوم الوطنية؟ وما الأسباب التي تدفع الكفاءات المصرية للخروج إلى دول أخرى؟#شاركنا التعليق pic.twitter.com/pAJ5jLxfwx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 7, 2022

“الحل ليس بالهروب”

ولا يتفق لاعب منتخب مصر للمصارعة، هيثم فهمي، مع قرار لاعب الإسكواش محمد الشوربجي، لكنه في ذات الوقت يحترم رغبته واختياره.

وقال لبرنامج المسائية “لا يجب أن نتغاضى عن ما فعله الشوربجي لمصر، حيث قدم أفضل سنوات احترافه للعبة باسم الدولة، وحصد لها العديد من البطولات”.

وأكد فهمي أن هناك بالفعل ضعف في دعم الرياضة والرياضين في مصر، لكن الحل لا يكون بالهروب والانسحاب، بل بمواجهة الظروف والتغلب عليها.

وحول الأسباب التي دعت الشوربجي إلى القيام بخطوته، قال فهمي إن هناك فجوة كبيرة بين الاتحاد المحلي للعبة الإسكواش والبطل العالمي الشوربجي، حيث أن اللاعب مهضوم حقه، ويواجه العديد من المشاكل دون وجود أي قوانين تحميه.





كما تحدث عن وجود أزمات مالية حقيقية، لكنها في طريقها للحل عبر الرعاة الرسميين للاتحاد.

وقال إن الحل يكون بحماية اللاعب عبر قوانين واضحة تنصفه عند الحاجة.

ومن المقرر أن يشارك الشوربجي في بطولة بريطانية محلية ستعقد في الفترة من 13 إلى 18 يونيو/حزيران الجاري بمدينة مانشستر.

يشار إلى أن بطولة الجونة التي أقيمت في الفترة ما بين 27 مايو/أيار 2022 حتى 3 يونيو/حزيران، آخر بطولة لعبها الشوربجي باسم مصر.