الإمارات تخسر 2-1 من أستراليا وتفقد فرصة التأهل لكأس العالم في قطر (فيديو)

بدد المنتخب الأسترالي أحلام نظيره الإماراتي في التأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، بعدما تغلّب عليه 2 / 1، اليوم الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية، بملحق التصفيات الآسيوية.

تقدّم المنتخب الأسترالي بهدف سجله جاكسون إيفرين في الدقيقة 53، وتعادل المنتخب الإماراتي عن طريق كايو كانيدو في الدقيقة 56، قبل أن يسجل المنتخب الأسترالي الهدف الثاني في الدقيقة 84 عندما سدد أجدن هروستك كرة قوية اصطدمت بعلي سالمين وعانقت الشباك.

وستلتقي أستراليا مع بيرو صاحبة المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية بالملحق العالمي، الاثنين المقبل، على الاستاد ذاته في الدوحة.

وسيشارك الفائز من أستراليا وبيرو في بطولة كأس العالم، ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.