مصر تستهل مشوارها في تصفيات أمم أفريقيا بفوز صعب على غينيا (فيديو)

بدأ منتخب مصر مشواره في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار عام 2023، بالفوز 1-صفر على ضيفه منتخب غينيا في الجولة الأولى للمجموعة، الأحد، التي شهدت أيضًا فوز مالاوي 2-1 على ضيفتها إثيوبيا.

وحصد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، ووصيف بطل النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون مطلع العام الحالي، أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق هدف خلف منتخب مالاوي المتصدر والمتساوي معه في الرصيد.

في المقابل، بقي منتخب غينيا بلا رصيد ليحتل المركز الأخير بفارق هدف خلف إثيوبيا.

وتقمص البديل مصطفى محمد دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف المنتخب المصري الوحيد في الدقيقة 87، ليقود منتخب الفراعنة لتحقيق انتصاره الأول تحت قيادة مديره الفني الوطني إيهاب جلال، الذي تولى تدريب الفريق في أبريل/نيسان الماضي خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ويخرج منتخب مصر لملاقاة مضيفه منتخب إثيوبيا في الجولة القادمة، في حين يلعب منتخب غينيا مع ضيفه منتخب مالاوي.

يشار إلى أن متصدر المجموعة ووصيفها سوف يشاركان في النهائيات التي ستجرى في صيف العام المقبل.

⚽️🇪🇬 الحائط البشري لم يمنع محمد صلاح من كرة خطيرة تصدى لها ببراعة الحارس كوني#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_غينيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/LqoYJgruL3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2022

وقبل انطلاق المباراة، كرّم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة بملعب القاهرة.

وصافح جمال علام رئيس الاتحاد وأشرف صبحي -وزير الشباب والرياضة المصري- صلاح وسلّماه درعًا كُتب عليه “نفتخر بك دائمًا”.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه في فيسبوك أن هذا التكريم تقديرًا لجهود النجم المصري العالمي لما قدمه مع منتخب مصر وناديه ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.