رياضة

بطل العالم في الإسكواش محمد الشوربجي يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في البطولات الرسمية

الشوربجي بطل العالم في الإسكواش عام 2017 (غيتي)
6/6/2022

أثار قرار لاعب الإسكواش محمد الشوربجي بانتقاله من تمثيل مصر إلى اللعب مع إنجلترا في المنافسات الدولية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ردود فعل غاضبة من بعض الجماهير المصرية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، اليوم الاثنين، أن الشوربجي -المصنف الأول عالميا سابقا- انتقل من تمثيل مصر إلى اللعب مع إنجلترا خلال البطولات المقبلة، وسيكون ذلك بداية من بطولة موريشيوس الدولية المفتوحة المقرر إقامتها خلال الأيام من 7 حتى 11 يونيو/حزيران الجاري.

وقال الشوربجي في مقابلة خاصة نشرها الاتحاد الإنجليزي للإسكواش “لم أتلق دعما في حياتي من قبل، كل ما حققته كان بمجهودي الذاتي كان عليّ إنشاء فريقي الخاص لأفعل كل هذه الأشياء بنفسي في مسيرتي”.

وأضاف “دعم إنجلترا لي يمنحني الدافع والعزيمة لحصد الألقاب لها، وستكون المرة الأولى التي أتلقى فيها دعما، وسأبذل كل ما بوسعي للعودة إلى التصنيف الأول عالميا والفوز بالألقاب، وأنا متحمس جدا لهذه التجربة الجديدة”.

وردا على قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر، أعلن نادي هليوبوليس الرياضي فسخ تعاقده مع اللاعب.

وقال رئيس الاتحاد المصري للإسكواش عاصم خليفة “سنتحقق من الأمر ومن إعلان الاتحاد الإنجليزي عن ذلك”، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية الخاصة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل العديد من الناشطين والمغردين المصريين والعرب.

وقال لاعب كرة القدم المصرية السابق أحمد حسام (ميدو) في تغريدة على تويتر “ما قصة الشوربجي بطل الإسكواش الذي أخذ قرار اللعب باسم إنجلترا؟ هل القانون في الإسكواش يسمح بهذا؟”.

ووصف الإعلامي المصري المعارض هيثم أبو خليل قرار الشوربجي بأنه “صدمة كبرى”، مشيرا إلى أن هذا “نهاية الإهمال وعدم التقدير واختزال الرياضة في كرة القدم”، على حد قوله.

أما الناشطة المصرية داليا زيادة، فقالت “للأسف هذا هو حال مصر مع كل المتميزين، ليس في الإسكواش أو الرياضة فقط. مصر ولّادة صحيح، لكن لا تستطيع الحفاظ على أبنائها وتقدرهم بالشكل الذي يستحقونه، دائما خيرها وحبها تبخل به على أجمل وأحسن الناس فيها، والنتيجة أنهم في النهاية يتعبون ويقررون الابتعاد عنها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند