بطل العالم في الإسكواش محمد الشوربجي يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في البطولات الرسمية

أثار قرار لاعب الإسكواش محمد الشوربجي بانتقاله من تمثيل مصر إلى اللعب مع إنجلترا في المنافسات الدولية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ردود فعل غاضبة من بعض الجماهير المصرية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، اليوم الاثنين، أن الشوربجي -المصنف الأول عالميا سابقا- انتقل من تمثيل مصر إلى اللعب مع إنجلترا خلال البطولات المقبلة، وسيكون ذلك بداية من بطولة موريشيوس الدولية المفتوحة المقرر إقامتها خلال الأيام من 7 حتى 11 يونيو/حزيران الجاري.

وقال الشوربجي في مقابلة خاصة نشرها الاتحاد الإنجليزي للإسكواش “لم أتلق دعما في حياتي من قبل، كل ما حققته كان بمجهودي الذاتي كان عليّ إنشاء فريقي الخاص لأفعل كل هذه الأشياء بنفسي في مسيرتي”.

وأضاف “دعم إنجلترا لي يمنحني الدافع والعزيمة لحصد الألقاب لها، وستكون المرة الأولى التي أتلقى فيها دعما، وسأبذل كل ما بوسعي للعودة إلى التصنيف الأول عالميا والفوز بالألقاب، وأنا متحمس جدا لهذه التجربة الجديدة”.

𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙚𝙙 𝙀𝙡𝙎𝙝𝙤𝙧𝙗𝙖𝙜𝙮 𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩 𝙀𝙣𝙜𝙡𝙖𝙣𝙙 🗣 @MoElshorbagy: “The opportunity to represent England is extremely exciting and I will give it my all playing under the English flag." Read the full story 👉 https://t.co/CMsavmDhLh#sport #squash pic.twitter.com/tHIrhIatO2 — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Squash (@englandsr) June 6, 2022

وردا على قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر، أعلن نادي هليوبوليس الرياضي فسخ تعاقده مع اللاعب.

وقال رئيس الاتحاد المصري للإسكواش عاصم خليفة “سنتحقق من الأمر ومن إعلان الاتحاد الإنجليزي عن ذلك”، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية الخاصة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل العديد من الناشطين والمغردين المصريين والعرب.

وقال لاعب كرة القدم المصرية السابق أحمد حسام (ميدو) في تغريدة على تويتر “ما قصة الشوربجي بطل الإسكواش الذي أخذ قرار اللعب باسم إنجلترا؟ هل القانون في الإسكواش يسمح بهذا؟”.

ايه يا جماعه قصة #الشوربجي بطل الاسكواش اللي خد قرار انه يلعب باسم انجلترا؟ هو القانون في الاسكواش يسمح بكده؟ — Mido (@midoahm) June 6, 2022

ووصف الإعلامي المصري المعارض هيثم أبو خليل قرار الشوربجي بأنه “صدمة كبرى”، مشيرا إلى أن هذا “نهاية الإهمال وعدم التقدير واختزال الرياضة في كرة القدم”، على حد قوله.

❌ صدمة كبرى

نهاية الإهمال وعدم التقدير وإختزال الرياضة في كرة القدم!

الاتحاد الإنجليزي للإسكواش يعلن تجنيس اللاعب المصري محمد الشوربجي المصنف الأول على العالم سابقا والثالث عالميا حاليا للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية المقبلة!!#محمد_الشوربجي pic.twitter.com/ApkYr2morr — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 6, 2022

أما الناشطة المصرية داليا زيادة، فقالت “للأسف هذا هو حال مصر مع كل المتميزين، ليس في الإسكواش أو الرياضة فقط. مصر ولّادة صحيح، لكن لا تستطيع الحفاظ على أبنائها وتقدرهم بالشكل الذي يستحقونه، دائما خيرها وحبها تبخل به على أجمل وأحسن الناس فيها، والنتيجة أنهم في النهاية يتعبون ويقررون الابتعاد عنها”.

#محمد_الشوربجي للأسف هذا هو حال مصر مع كل المتميزين، مش في #الاسكواش أو الرياضة بس! #مصر ولادة صحيح، لكن مش بتعرف تحافظ على ولادها وتقدرهم بالشكل اللي يستحقوه، دايماً خيرها وحبها بتبخل بيه على أجمل وأحسن الناس فيها، والنتيجة أنهم في الأخر بيتعبوا ويقرروا يبعدوا عنها. pic.twitter.com/1j7tcXPsdB — Dalia Ziada – داليا زيادة (@daliaziada) June 6, 2022

ودا نتاج منظومه رياضيه فاشله لا تمثل الشباب ابدا

بلاغ للنائب العام الشوربجي وكثير من ابطال مصر يغادرون مصر ويفضلون دول اخري ما هو السبب pic.twitter.com/1aBQB81Pjx — ﮼محمدصبره. 🇦🇹 🇦🇹 (@killjoy_mo) June 6, 2022

محمد الشوربجى واحد من ابطال كتير طفشه للاسف بسبب قلة التقدير المادى والمعنوى ليهم وامثال كتير فى المصارعة والملاكمة وغيره — محمد ربيع (@tito1752001) June 6, 2022

كلمتين في موضوع محمد الشوربجي عشان حاسس كده هنبتدي اللطم 😅.. عايز افكركم اننا من ٢٠ سنة بس كنا بنخطو الخطوات الأولى في وضع اسم مصر على خريطة اللعبة.. النهاردة احنا المتربعين على عرشها رجال وسيدات.. واللي حصل ده يزودنا ثقة واهتمام باللعبة والاستثمار فيها والبناء على الإنجاز 😊 — Hussein Adel Fahmy (@7usfahmy) June 6, 2022

اللي يقولك خسرتو #محمد_الشوربجي ده كان بطل عالم قوله إحنا عندنا #مصطفى_عسل بطل العالم آخر ٣سنوات وبطل بطولة الجونة الدولية التى شارك فيها الشوربجي نفسه

مصر مابتخسرش ودايماً بطون نسائها ب تلد الرجال🤫😏😉💪 pic.twitter.com/jYZncnh4yJ — Mahmoud saad 🇪🇬 (@mah74899065) June 6, 2022

محمد الشوربجى بطل الاسكواش المصرى قرر يلعب ف البطولات اللى جاية باسم انجلترا.

الحقيقة ان محمد اخذ قرار خطئ دون النظر لحيثيات القرار

قد يعود عليه بالضرر عندما يحرم من اتنين كيلو سكر و زجاجة زيت درة ورز من أجود الأنواع — Mahmoud Raafat 🦅 (@Mahmoudraaafat1) June 6, 2022

بمناسبة إن محمد الشوربجي قرر يمثل إنجلترا في الاسكواش. فبعيد عن الواطنية وحب الوطن في مصرنا الحبيبة عاشين كل يوم في صراع مع كل حاجة من أجل البقاء فيا عزيزي لو موقفتش مع نفسك علشان تنجح وتعمل لنفسك مستقبل كويس يبقي عليه العوض. ولابد نفكر بقي ببراجماتية وعرغت تشوط شوط بقي — Abdullah yasser (@abdallah19971) June 6, 2022

#محمد_الشوربجي

واحد تعب واشتغل على نفسه وحقق انجازات من حقه يختار يمثل مين ومين اللي حيقدر مجهوده، الاحتراف ماهو إلا بزنس ومافيهوش مجامالات — Karim Elghobashy (@KarimElghobashy) June 6, 2022