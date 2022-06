بطل العالم في الإسكواش محمد الشوربجي يقرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في البطولات الرسمية

أثار قرار لاعب الإسكواش محمد الشوربجي بانتقاله من تمثيل مصر إلى اللعب مع إنجلترا في المنافسات الدولية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ردود فعل غاضبة من بعض الجماهير المصرية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، اليوم الاثنين، أن الشوربجي -المصنف الأول عالميا سابقا- انتقل من تمثيل مصر إلى اللعب مع إنجلترا خلال البطولات المقبلة، وسيكون ذلك بداية من بطولة موريشيوس الدولية المفتوحة المقرر إقامتها خلال الأيام من 7 حتى 11 يونيو/حزيران الجاري.

وقال الشوربجي في مقابلة خاصة نشرها الاتحاد الإنجليزي للإسكواش “لم أتلق دعما في حياتي من قبل، كل ما حققته كان بمجهودي الذاتي كان عليّ إنشاء فريقي الخاص لأفعل كل هذه الأشياء بنفسي في مسيرتي”.

وأضاف “دعم إنجلترا لي يمنحني الدافع والعزيمة لحصد الألقاب لها، وستكون المرة الأولى التي أتلقى فيها دعما، وسأبذل كل ما بوسعي للعودة إلى التصنيف الأول عالميا والفوز بالألقاب، وأنا متحمس جدا لهذه التجربة الجديدة”.

𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙚𝙙 𝙀𝙡𝙎𝙝𝙤𝙧𝙗𝙖𝙜𝙮 𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩 𝙀𝙣𝙜𝙡𝙖𝙣𝙙

🗣 @MoElshorbagy: “The opportunity to represent England is extremely exciting and I will give it my all playing under the English flag."

Read the full story 👉 https://t.co/CMsavmDhLh#sport #squash pic.twitter.com/tHIrhIatO2

— 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Squash (@englandsr) June 6, 2022