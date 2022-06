سابقة في تاريخ الفرق الأوربية.. يمكنك الآن تأجير ملعب نادي برشلونة لإقامة حفل زفافك (فيديو)

تفاعلت منصات التواصل بشكل واسع مع قرار نادي برشلونة الإسباني فتح ملعبه (كامب نو) لعقد حفلات الزواج بتكلفة تتراوح من 1600 إلى أكثر من 13 ألف يورو.

وفي سابقة نادرة بتاريخ الفرق الأوربية أيضًا، أعلن نادي برشلونة -في وقت سابق- إتاحة تأجير الملعب للجمهور بقيمة 300 يورو للشخص لمدة 60 دقيقة، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يعانيها النادي وتراكم الديون عليه.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي “هل حلمت يومًا أن تلعب في كامب نو؟ الآن يمكنك ذلك!”.

💭 Have you ever dreamed of playing at Camp Nou?

🤯 Now you can!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2022