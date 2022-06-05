سابقة في تاريخ الفرق الأوربية.. يمكنك الآن تأجير ملعب نادي برشلونة لإقامة حفل زفافك (فيديو)

تفاعلت منصات التواصل بشكل واسع مع قرار نادي برشلونة الإسباني فتح ملعبه (كامب نو) لعقد حفلات الزواج بتكلفة تتراوح من 1600 إلى أكثر من 13 ألف يورو.

وفي سابقة نادرة بتاريخ الفرق الأوربية أيضًا، أعلن نادي برشلونة -في وقت سابق- إتاحة تأجير الملعب للجمهور بقيمة 300 يورو للشخص لمدة 60 دقيقة، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يعانيها النادي وتراكم الديون عليه.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي “هل حلمت يومًا أن تلعب في كامب نو؟ الآن يمكنك ذلك!”.

💭 Have you ever dreamed of playing at Camp Nou? 🤯 Now you can! — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2022

قوبل القرار بسخرية واسعة خاصة من جماهير غريم برشلونة التقليدي ريال مدريد، وكتب أحدهم “اليوم كورتوا (حارس مرمى ريال مدريد) تقدم لزواج صديقته، افعلها يا كورتوا وستكون للتاريخ”.

ودوّن طارق علي “ملعب برشلونة التاريخي صار أضحوكة، مرة تستطيع تأجيره مع أصدقائك للعب فيه، ومرة أخرى قاعة للحفلات، وكل ذلك من أجل توفير سيولة، ما خلّوا فيها تاريخي!”.

وكتب مدون آخر ساخرًا “من لا يشجع برشلونة الآن فايته كتير، بعد ما قلبوا الكامب نو لملعب خماسي يتأجر بالساعة، هيشغلوه بعد العشا قاعة أفراح”.

وتعصف بنادي برشلونة أزمة مالية خانقة، إذ تخطت ديونه عتبة 1.35 مليار يورو العام الجاري، وهو ما اضطره إلى التخلي عن بعض نجومه مثل ليونيل ميسي.

وذكرت مصادر في النادي لوكالة الأنباء الإسبانية أن سبب فتح الملعب للجمهور هو اقتراب موعد تغيير عشبه الحالي، المقرر في منتصف أغسطس/آب المقبل استعدادًا لموسم 2022-2023.