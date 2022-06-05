شاهد: هدف عالمي بـ”ركلة العقرب” في كأس آسيا تحت 23 عاما.. وتفاعل من الفيفا

أحرز اللاعب الأسترالي ألو كول (20 عامًا) هدفًا عالميًا على طريقة “ركلة العقرب” في شباك المنتخب العراقي الأولمبي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في أوزباكستان، أمس السبت.

وأحرز اللاعب -من أصول سودانية- الهدف في بداية الشوط الثاني، بعدما استقبل كرة عرضية من أحد زملائه ليسجلها بركلة متقنة على طريقة “العقرب”.

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الهدف، ورشحه لجائزة (بوشكاش) التي يقدمها لأجمل هدف في الموسم.

🦂👑 Backheel? Bicycle kick? Help us name this magical goal by Koul, who despite going down to 🔟 men delivered the most fascinating moment of the encounter 🤩#AFCU23 | #IRQvAUS pic.twitter.com/uCJ5brt8om — #AFCU23 (@afcasiancup) June 4, 2022

ونشر الحساب الرسمي للفيفا على تويتر فيديو للهدف معلّقًا عليه بتساؤل للجماهير “هل يمكن أن يكون هذا الهدف منافسًا على جائزة بوشكاش (لأفضل هدف في العام)؟”.

وتفاعل مغردون مع سؤال الفيفا، وطالب معظمهم بمنح جائزة بوشكاش للهدف وأنه يستحق ذلك، فيما عدّه آخرون أنه أحد أجمل الأهداف التي سجلتها أستراليا على الإطلاق.

وشارك الحساب الرسمي لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تويتر مقطع فيديو للهدف الذي وصفه بـ”السحري”، مطالبًا الجماهير بالمساعدة في تسمية الهدف.