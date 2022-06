شاهد: هدف عالمي بـ”ركلة العقرب” في كأس آسيا تحت 23 عاما.. وتفاعل من الفيفا

أحرز اللاعب الأسترالي ألو كول (20 عامًا) هدفًا عالميًا على طريقة “ركلة العقرب” في شباك المنتخب العراقي الأولمبي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في أوزباكستان، أمس السبت.

وأحرز اللاعب -من أصول سودانية- الهدف في بداية الشوط الثاني، بعدما استقبل كرة عرضية من أحد زملائه ليسجلها بركلة متقنة على طريقة “العقرب”.

وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الهدف، ورشحه لجائزة (بوشكاش) التي يقدمها لأجمل هدف في الموسم.

🦂👑

Backheel? Bicycle kick?

Help us name this magical goal by Koul, who despite going down to 🔟 men delivered the most fascinating moment of the encounter 🤩#AFCU23 | #IRQvAUS pic.twitter.com/uCJ5brt8om

— #AFCU23 (@afcasiancup) June 4, 2022