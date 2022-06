نادال يتوج بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 14 ويرفع رقمه القياسي للفوز بالبطولات الكبرى (فيديو)

عزز الإسباني رافائيل نادال رقمه القياسي، وأحرز لقبه للمرة 14 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز 6-3 و6-3 و6-صفر على النرويجي كاسبر رود في النهائي، اليوم الأحد.

King of Clay x 14 👑 @RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title #RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8

وتبادل نادال المصنّف الخامس كسر الإرسال بشكل مبكر مع رود المصنّف الثامن عالميًا.

لكن اللاعب الإسباني كسر إرسال رود مرة أخرى، ليتقدم 4-1 ثم يحسم المجموعة الأولى في وقت لاحق.

وفي المجموعة الثانية، تكرر الأمر ذاته، وكسر كل لاعب إرسال منافسه قبل أن ينجح نادال في كسر إرسال رود مرتين متتاليتين، منها مرة بسبب خطأ مزدوج من اللاعب النرويجي، ليتقدم في النتيجة.

ولم يمنح نادال منافسه النرويجي أي فرصة في المجموعة الثالثة، وكسر إرساله 3 مرات متتالية ودون أن يخسر أي شوط ليؤكد من جديد أنه ملك الملاعب الرملية.

وبفوزه بنهائي فرنسا المفتوحة للتنس، حصد نادال لقبه 22 في البطولات الأربع الكبرى.

ويتفوق نادال (34 عامًا) على منافسيه روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش في مجموع مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى.

It never gets old 🏆#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/QrMdgRSq06

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022