حيدر عبد الرزاق.. صدمة في العراق لوفاة لاعب المنتخب السابق إثر اعتداء مجهولين عليه (شاهد)

توفي لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق لكرة القدم، حيدر عبد الرزاق، متأثرا بإصاباته بعد تعرّضه لاعتداء قبل أيام على أيدي “مجهولين” في العاصمة بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وفارق اللاعب الحياة، فجر اليوم الأحد، في مستشفى (الجملة العصبية)، وأشارت الفحوص الطبية إلى أنه تعرّض لتشقق في الجمجمة ونزيف داخلي.

أحد أبطال منتخب العراق الفائز بكأس آسيا.. وفاة اللاعب حيدر عبد الرزاق إثر الاعتداء عليهhttps://t.co/0tijRw2FYc pic.twitter.com/ExR4mI9IXa — الجزيرة – رياضة (@AJASports) June 5, 2022

وشكّلت وفاة اللاعب الذي أسهم في تتويج العراق للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس آسيا عام 2007، صدمة للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت الأوساط الرياضية الرسمية والجماهيرية في العراق عن حزنها لرحيل حيدر عبد الرزاق.

جانب من تشييع جثمان الكابتن #حيدر_عبدالرزاق في #بغداد الذي توفي فجر اليوم، بعد 5 أيام من تعرضه لاعتداء بالضرب . pic.twitter.com/Bu3TcEBTo0 — موطني (@Mawteeni) June 5, 2022

وقال الصحفي العراقي عثمان المختار مستنكرًا عدم الإعلان عن مرتكبي الجريمة، إن تعبير “مسلحين مجهولين” يعني أنهم “يتبعون جهة معروفة أقوى من الدولة”.

في العراق عندما تسمع كلمة "مسلحين مجهولين"، فعلى الأغلب أنهم يتبعون جهة معروفة أقوى من الدولة لاعب المنتخب الوطني السابق حيدر عبد الرزاق يفارق الحياة متأثرا باعتداء من قبل "مسلحين مجهولين" وسط بغداد pic.twitter.com/6RL9CrFvzl — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) June 5, 2022

وعبّرت ناشطة باسم دكتورة وسنة عن حزنها على قتل النخب في شوارع وطنها دون محاسبة.

بحضور نجوم الوسط الرياضي والاعلامي ، تشييع الكابتن #حيدر_عبد_الرزاق داخل مستشفى الجملة العصبية . pic.twitter.com/1BBuR0VHw7 — J.S.Hadi (@jafaralaaraji82) June 5, 2022

وشارك حيدر في العديد من البطولات المحلية والعربية والقارية مع الطلبة، إلى جانب احترافه بالعديد من الأندية العربية والخليجية. وعمل بعد اعتزاله في المجال الإداري، وأشرف على فريق الطلبة لعدة مواسم.

احد ابطال الجيل الذهبي الكابتن “حيدر عبد الرزاق” في ذمة الله بعد تعرضه للاعتداء بالضرب قبل يومين من قبل مجهولين.

رحمك الله

وداعاً بطل آسيا ..

حكم العتاگة الى أين سيوصلنا؟؟؟#العراق pic.twitter.com/kfmKokncZw — 🇮🇶» Abeer Omari Al-Baghdadi«🇮🇶 (@lulla1323) June 5, 2022

ولِد حيدر عبد الرزاق في التاسع من يونيو/حزيران عام 1982، ولعب بمركز الدفاع، ومثّل أندية (الطلبة) و(دهوك) و(الزوراء) و(الكرخ) و(السليمانية)، واحترف في أندية عربية عدة، وهي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري ونادي أهلي صيدا اللبناني، بالإضافة إلى نادي أنديجان الأوزبكي.

وفاة اللاعب الدولي العراقي السابق #حيدر_عبدالرزاق، متأثرا بالإصابة البليغة بعد الاعتداء الذي طاله قبل أيام من قبل مجهولين في العاصمة #بغداد 🇮🇶

ويعد الراحل، أحد الأسماء البارزة التي ساهمت في تتويج العراق لأول مرة في تاريخه بلقب كأس آسيا عام 2007 🥹 pic.twitter.com/avHhpyZSD4 — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 5, 2022

وارتبط اسم اللاعب حيدر عبد الرزاق بإنجازين مهمين جدا حققتهما الكرة العراقية، الأول بتأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات دورة أثينا الأولمبية ثم حصوله على المركز الرابع في تلك الدورة العالمية.

وأسهم اللاعب في حصول منتخب بلاده على لقب دورة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت في قطر عام 2005، ثم في حصوله على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي جرت في الأردن عام 2007.

اللاعب الدولي العراقي وأحد أبناء الجيل الذهبي لمنتخب العراق الذي توج بلقب كأس آسيا 2007، حيدر عبد الرزاق، توفي بعد تعرضه منذ عدة أيام لاعتداء من قبل مجهولين في بغداد. pic.twitter.com/C4Df9h3zbO — Hasan Atieh | حسن عطيه (@HasanAtieh1) June 5, 2022

ويعتبر العراقيون أن الإنجاز الثاني المهم للكرة العراقية هو تمكّن حيدر ضمن الفريق من الحصول على لقب بطولة أمم آسيا التي جرت في ماليزيا عام 2007، ومثلت تلك البطولة آخر مشاركاته مع المنتخب.

وأسهم الراحل في إحراز العراق لقب شباب آسيا عام 2000 في إيران، كما شارك في نهائيات شباب العالم في الارجنتين عام 2001، وعمل عضوا في الهيئة الإدارية السابقة لنادي الطلبة.