رياضة|العراق

حيدر عبد الرزاق.. صدمة في العراق لوفاة لاعب المنتخب السابق إثر اعتداء مجهولين عليه (شاهد)

اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق (وكالة الأنباء العراقية)
5/6/2022-|آخر تحديث: 5/6/202203:43 PM (مكة المكرمة)

توفي لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق لكرة القدم، حيدر عبد الرزاق، متأثرا بإصاباته بعد تعرّضه لاعتداء قبل أيام على أيدي “مجهولين” في العاصمة بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وفارق اللاعب الحياة، فجر اليوم الأحد، في مستشفى (الجملة العصبية)، وأشارت الفحوص الطبية إلى أنه تعرّض لتشقق في الجمجمة ونزيف داخلي.

وشكّلت وفاة اللاعب الذي أسهم في تتويج العراق للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس آسيا عام 2007، صدمة للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت الأوساط الرياضية الرسمية والجماهيرية في العراق عن حزنها لرحيل حيدر عبد الرزاق.

وقال الصحفي العراقي عثمان المختار مستنكرًا عدم الإعلان عن مرتكبي الجريمة، إن تعبير “مسلحين مجهولين” يعني أنهم “يتبعون جهة معروفة أقوى من الدولة”.

وعبّرت ناشطة باسم دكتورة وسنة عن حزنها على قتل النخب في شوارع وطنها دون محاسبة.

وشارك حيدر في العديد من البطولات المحلية والعربية والقارية مع الطلبة، إلى جانب احترافه بالعديد من الأندية العربية والخليجية. وعمل بعد اعتزاله في المجال الإداري، وأشرف على فريق الطلبة لعدة مواسم.

 

ولِد حيدر عبد الرزاق في التاسع من يونيو/حزيران عام 1982، ولعب بمركز الدفاع، ومثّل أندية (الطلبة) و(دهوك) و(الزوراء) و(الكرخ) و(السليمانية)، واحترف في أندية عربية عدة، وهي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري ونادي أهلي صيدا اللبناني، بالإضافة إلى نادي أنديجان الأوزبكي.

وارتبط اسم اللاعب حيدر عبد الرزاق بإنجازين مهمين جدا حققتهما الكرة العراقية، الأول بتأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات دورة أثينا الأولمبية ثم حصوله على المركز الرابع في تلك الدورة العالمية.

وأسهم اللاعب في حصول منتخب بلاده على لقب دورة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت في قطر عام 2005، ثم في حصوله على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي جرت في الأردن عام 2007.

ويعتبر العراقيون أن الإنجاز الثاني المهم للكرة العراقية هو تمكّن حيدر ضمن الفريق من الحصول على لقب بطولة أمم آسيا التي جرت في ماليزيا عام 2007، ومثلت تلك البطولة آخر مشاركاته مع المنتخب.

وأسهم الراحل في إحراز العراق لقب شباب آسيا عام 2000 في إيران، كما شارك في نهائيات شباب العالم في الارجنتين عام 2001، وعمل عضوا في الهيئة الإدارية السابقة لنادي الطلبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام عراقية