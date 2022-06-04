أمام أعين الجمهور والكاميرات.. لاعب يطرد أمّه من المدرجات أثناء المباراة (فيديو)

تعرض لاعب التنس الدنماركي هولغر رون لموجة انتقادات لاذعة بعد أن أقدم خلال المباراة على طرد أمه من الملعب أمام عدسات الكاميرات وأعين الجمهور.

وأظهرت الكاميرات الأم وهي تدير ظهرها وتغادر الملعب بعد صراخ ابنها العنيف وفقده أعصابه.

ونصح اللاعب النرويجي كاسبر رود خصمه “بإبداء بعض الاحترام” بعد أن خاض اللاعبان مباراة ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، التي بدا فيها أن الشاب الدنماركي متوتر.

Holger Rune echa a su madre del estadio en Roland Garros.

Rune shouts at his mother to leave the stadium during his match vs. Ruud pic.twitter.com/BTM48APsg4 — perroencancha (@Perro_en_Cancha) June 2, 2022

واستمر رون طيلة المباراة في الصراخ على الحكم والخصم، وبعد المباراة قال اللاعب الدنماركي (19 عامًا) إن خصمه النرويجي “كان غير رياضي خلال المباراة وتحدث معه مرارًا وتكرارًا”.

وقال اللاعب لصحيفة (إيكسترا بلاديت) اليومية الدنماركية “لم أرغب في أن أعانقه بعد المباراة”، مضيفًا أنه سخر منه في غرفة خلع الملابس بعد المباراة.

وأوضح رون “لقد نظر إليّ مباشرة وصرخ في وجهي “YEEEESSSS” احتفاء بالفوز”، وأضاف “يمكنك أن تهتف في الملعب كما تشاء وتكون سعيدًا، لكن هذا أسلوب سيئ للغاية”.

ورفض والد ومدرب رود ادعاء السخرية في غرفة الملابس ووصفها بأنها “كذبة”، وانتقد رود نفسه سلوك رون وقال إنه بحاجة إلى “أن يكبر”.

وقال اللاعب النرويجي “لا أعرف هولغر شخصيًّا، لكنني رأيت على التلفزيون أنه في بعض الأحيان يميل إلى الدراما، إنه شاب وجديد، ولكن عندما تكون على مسرح كبير، فقد يكون الوقت قد حان لأن تكبر”.

وأصبح رود (23 عامًا) المصنف الثامن عالميًّا أول لاعب نرويجي يصل إلى نصف نهائي (الجراند سلام) عندما هزم رون صباح الخميس.

وأطاح رون بالمصنف الرابع عالميًّا ستيفانوس تيتيباس، في الدور الرابع ليصبح أول دنماركي يصل إلى دور الثمانية في باريس.

وكتب اللاعب الذي واجه الانتقادات في منشور على إنستغرام “لقد استثمرت الكثير من الشغف في عملي، لأصل لما أنا عليه الآن، أنا فخور بتطوري وأرى أيضًا أن هناك أشياء لم تتحسن بعد”.

وتابع في ربع النهائي “لم أجد مستواي وهذا أمر محبط، ومع ذلك، يجب أن أكون قادرًا على إيجاد طريقة للفوز، وهذا يتطلب المزيد من التحكم العاطفي. أنا على دراية بهذا وسأتحسن”.

ويلتقي رود مع مارين شيليتش بطل أمريكا لسنة 2014 للحصول على مكان في النهائي غدا الأحد.