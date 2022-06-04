محتجة تربط نفسها بشبكة التنس وتوقف مباراة الدور قبل النهائي لفرنسا المفتوحة (فيديو)

تسببت محتجة في إيقاف مباراة الدور قبل النهائي لفرنسا المفتوحة للتنس، الجمعة، بين الكرواتي مارين شيليتش والنرويجي كاسبر رود، مدة 15 دقيقة بعدما اقتحمت ملعب فيليب شاترييه وربطت نفسها بالشبكة.

وربطت المرأة -التي كانت ترتدي قميصًا كتب عليه “يبقى لدينا 1028 يوما”- نفسها في حافة الشبكة بخيط حول رقبتها.

ولم يتضح ما المقصود بالرسالة المكتوبة على جانبي قميصها الأبيض.

وسرعان ما تم إخراج اللاعبين من الملعب وتوقف اللعب مع تقدم رود بنتيجة 3-6 و6-4 و4-1، ثم اقتِيدت المحتجة إلى خارج الملعب واستُؤنفت المباراة بعد ربع ساعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها اللعب في فرنسا المفتوحة. فخلال نهائي فردي الرجال 2009، قفز متفرج إلى الملعب من المدرجات وحاول وضع قبعة على رأس روجر فيدرر، وفي نهائي 2013 بين رفائيل نادال وديفيد فيرير، ركض محتج يرتدي قناعًا حول الملعب ملوحًا بألعاب نارية.