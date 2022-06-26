“وهران 2022”.. افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر المتوسط بالجزائر (فيديو)

انطلق حفل افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022) في مدينة وهران الجزائرية، مساء السبت، بملعب المركب الأولمبي (ميلود هدفي) بحضور رئيس البلاد عبد المجيد تبون وضيوف من عدة دول ومنظمات.

وحضر حفل الافتتاح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضيفًا للشرف بدعوة من تبون.

كما حضر الحفل القبطانان الحاكمان لسان مارينو أوسكار مينا وباولو رونديلي ونائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط كمال ناصر.





وستتواصل فعاليات هذه النسخة حتى السادس من شهر يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 3390 رياضيًّا من 26 دولة.

وسيتنافس المشاركون خلال 12 يومًا في 24 رياضة مسجلة في البرنامج العام للألعاب من بينها 3 رياضات استعراضية.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض مرئي للوحات استعراضية فنية وغنائية مع دخول أعلام الدول المشاركة وسط عرض للألعاب النارية.