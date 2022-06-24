لحظات عصيبة.. إنقاذ دراماتيكي لسبّاحة أمريكية في نهائي بطولة العالم (صور)

أنقذت مدربة سباحة، الأمريكية أنيتا ألفاريس بشكل دراماتيكي من قاع المسبح، بعد أن أغمي عليها خلال مشاركتها في منافسات السباحة الإيقاعية ببطولة العالم للسباحة المقامة في العاصمة المجرية بودابست.

فقد قفزت المدربة الإسبانية أندريا فوينتس، لإنقاذ ألفاريس (25 عامًا) التي غرقت في قاع المسبح ولم تعد قادرة على التنفس خلال أدائها في نهائي فئة الفردي الحر في السباحة الايقاعية ليلة الأربعاء.

وقالت فوينتيس “لقد كان الأمر مرعبًا. اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك”.

وغطست فوينتيسن (39 عامًا) بسروالها وقميصها إلى قاع المسبح فسحبت ألفاريس إلى السطح، ثم أوصلتها إلى حافة المسبح بمساعدة آخرين.

وأضافت فوينتيس المتوجة بأربع ميداليات أولمبية “كنت خائفة لأني أعرف أنها لم تكن تتنفس، ولكنها بخير الآن”.

ونُقلت ألفاريس على حمّالة إلى المركز الطبي في المنشأة، وظهر زملاؤها والمشجعون وهم في حالة صدمة.

وقد أصدر الفريق الأمريكي في وقت لاحق بيانًا من فوينتيس قالت فيه إن ألفاريس أغمي عليها بسبب الجهد المبذول خلال أدائها.

وقالت المدربة الحائزة على 16 ميدالية في بطولات العالم “أنيتا بخير. فحص الأطباء علاماتها الحيوية وكل شيء طبيعي: معدل ضربات القلب والأوكسجين ومستويات السكر وضغط الدم”.

وتابعت “ننسى أحيانًا أن هذا يحدث في الرياضات الأخرى التي تتطلب قدرة عالية على التحمل. ماراثون، ركوب الدراجات وغيرها، لقد رأينا صورًا حيث لا يصل بعض الرياضيين إلى خط النهاية ويساعدهم آخرون على الوصول إليه، رياضتنا لا تختلف ولكنها في حوض السباحة”.

وتشارك ألفاريس في بطولة العالم للمرة الثالثة، وسبق أن أغمي عليها أيضًا خلال التصفيات الأولمبية في برشلونة العام الماضي.

وانتقدت فوينتيس في حديث آخر بطء تدخل رجال الإنقاذ في بطولة العالم التي تختتم في الثاني من يوليو/ تموز بعد قرابة أسبوعين من المنافسات.

وقالت “أعتقد أنها بقيت على الأقل دقيقتين من دون تنفس لأن رئتيها كانتا ممتلئتين بالماء. لكن تمكنا من اصطحابها إلى مكان جيد، تقيأت الماء وسعلت، لكن الأمر كان مخيفًا جدًا”.

وأضافت “عندما رأيتها تغرق، نظرت إلى رجال الإنقاذ ولكن رأيت أنهم مصدومون. لم يقوموا بأي رد. قلت لنفسي (هل ستغطسون؟) قمت برد سريع وقلت لنفسي إنه لا يمكنني أن أتفرج”.

وتابعت “لم أفكر في ذلك، قفزت. أعتقد أنها كانت أغرب وأسرع غطسة حرة قمت بها في حياتي المهنية. حملتها ورفعتها، كانت ثقيلة، لم يكن الأمر سهلًا”.

وأكدت فوينتيس أن ألفاريس ستخضع للراحة الخميس على أن يقرر الأطباء هل ستكون جاهزة للمشاركة في نهائي الفرق الجمعة أم لا.