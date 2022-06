صلاح يودع ماني بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ

ودّع النجم المصري محمد صلاح السنغالي ساديو ماني بعد انتقال الأخير من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ونشر صلاح صورًا تجمعه بماني عبر تويتر وكتب “يا لها من رحلة، شكرًا على الأوقات الرائعة وأتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، سنفتقدك جميعًا”.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022