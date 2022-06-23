صلاح يودع ماني بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ

ودّع النجم المصري محمد صلاح السنغالي ساديو ماني بعد انتقال الأخير من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ونشر صلاح صورًا تجمعه بماني عبر تويتر وكتب “يا لها من رحلة، شكرًا على الأوقات الرائعة وأتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، سنفتقدك جميعًا”.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg — Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022

وأعاد نادي ليفربول نشر وداع صلاح لماني عبر حسابه على تويتر.

وحافظ الاثنان على علاقة جيدة رغم التوتر بينهما في بعض الفترات، وكال ماني المديح لصلاح في رسالة وداعه للنادي.

وتزامل الهداف المصري مع ماني في ليفربول منذ 2017 وشكّلا ضلعين من ثلاثي هجومي خطير بجانب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأسهم صلاح وماني في تتويج فريق المدرب يورغن كلوب بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوربا.

وتصادم صلاح وماني هذا العام على المستوى الدولي، وقاد ماني السنغال للفوز على مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية وفي مواجهة فاصلة لحسم المتأهل لكأس العالم في قطر، بجانب الصراع الثنائي على لقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال السنوات الماضية.

وغادر ماني ليفربول قبل عام من نهاية عقده بعدما سجّل 120 هدفًا في 269 مباراة لينضم إلى بطل ألمانيا مقابل 40 مليون يورو حتى 2025.

🎶 Mane’s scoring, all around us…🎶 Take a look back on Sadio’s top 1️⃣0️⃣ moments as a Red! pic.twitter.com/Q197GCMWmo — Liverpool FC (@LFC) June 22, 2022

وعوض ليفربول ماني بالتعاقد مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا وهداف الدوري البرتغالي في وقت سابق هذا الشهر.