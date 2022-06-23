رياضة

صلاح يودع ماني بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ

محمد صلاح ساديو ماني
صورة من عام 2021 تجمع صلاح (يمين) مع ماني (يسار) (رويترز)
23/6/2022

ودّع النجم المصري محمد صلاح السنغالي ساديو ماني بعد انتقال الأخير من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ونشر صلاح صورًا تجمعه بماني عبر تويتر وكتب “يا لها من رحلة، شكرًا على الأوقات الرائعة وأتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، سنفتقدك جميعًا”.

وأعاد نادي ليفربول نشر وداع صلاح لماني عبر حسابه على تويتر.

وحافظ الاثنان على علاقة جيدة رغم التوتر بينهما في بعض الفترات، وكال ماني المديح لصلاح في رسالة وداعه للنادي.

وتزامل الهداف المصري مع ماني في ليفربول منذ 2017 وشكّلا ضلعين من ثلاثي هجومي خطير بجانب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأسهم صلاح وماني في تتويج فريق المدرب يورغن كلوب بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوربا.

وتصادم صلاح وماني هذا العام على المستوى الدولي، وقاد ماني السنغال للفوز على مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية وفي مواجهة فاصلة لحسم المتأهل لكأس العالم في قطر، بجانب الصراع الثنائي على لقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال السنوات الماضية.

وغادر ماني ليفربول قبل عام من نهاية عقده بعدما سجّل 120 هدفًا في 269 مباراة لينضم إلى بطل ألمانيا مقابل 40 مليون يورو حتى 2025.

وعوض ليفربول ماني بالتعاقد مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا وهداف الدوري البرتغالي في وقت سابق هذا الشهر.

المصدر : رويترز