بيع 1.2 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن كأس العالم 2022 في قطر إنه تم بيع “1.2 مليون تذكرة” لمباريات البطولة، المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

وأضاف الذوادي خلال جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي أن “الجماهير تشتري التذاكر بالفعل ومتحمسة للحضور”، مشيرًا إلى أن إجمالي مليوني تذكرة ستكون متاحة خلال 28 يومًا بالبطولة التي تقام في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن أحدث مرحلة لبيع التذاكر، عبر قرعة عشوائية، أغلقت في نهاية أبريل/نيسان الماضي، وشهدت 23.5 مليون طلب لشراء التذاكر.

وكان أكبر عدد من الطلبات من البرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك وقطر والسعودية والولايات المتحدة.

وستكون الفرصة المقبلة للحصول على التذاكر بأسبقية الحضور، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن.

وفيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة، قال الذوادي إن اللجنة سعت “لضمان توفير عروض مختلفة لفئات مختلفة من الأسعار المعقولة بين 80 و100 دولار في الليلة إلى العروض الأعلى بفنادق ذات خمس نجوم”.

واكتملت مباريات تصفيات كأس العالم، وحجز 32 منتخبًا مقاعدهم في النهائيات بالفعل.