رياضة|ألمانيا

حمل علم بلاده ورحل.. المصري علي زين “لاعب برشلونة” يغادر منصة الاحتفال بسبب الخمر (فيديو)

21/6/2022-|آخر تحديث: 21/6/202203:08 PM (مكة المكرمة)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انسحاب لاعب كرة اليد المصري، علي زين، المحترف في نادي برشلونة الإسباني، بعد بدء زملائه الاحتفال مستخدمين المشروبات الكحولية.

وظهر اللاعب المصري في مقطع تسجيل مصور وهو ينسحب من احتفالات فريقه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوربا حين بدأ زملاؤه في الفريق رش “الشامبانيا” احتفالًا بالانتصار.

وحصد برشلونة للعام الثاني على التوالي لقب دوري الأبطال، بفوزه في النهائي الذي أقيم الأحد 19 يونيو/حزيران 2022، في صالة لانكسيس أرينا بمدينة كولون الألمانية، على نظيره فيف كييلس البولندي.

وشهدت المباراة إثارة عقب انتهائها بالتعادل 35-35، ليلجأ الفريقان إلى رميات الترجيح التي رجحت كفة الفريق الكتالوني بأربعة مقابل ثلاثة.

وأثنى ناشطون على تصرف زين واعتبروه نموذجا يحتذى به في الحفاظ على المبادئ.

وقال أحد المغردين “علم مصر يظهر على منصة التتويج الأوربي، علي زين لاعبنا والمحترف في برشلونة الإسباني يتوَّج بطل أوروبا لليد، ووقت الاحتفال بالشامبانيا كعادتهم اختفى”.

وقال آخر “الفيديو جميل لاعب مصر علي زين فاز بدوري أبطال أوربا مع برشلونه لليد، ما شاء الله، شوف أول ما اللاعيبة هترش الخمر أو البيرة هو سحب نفسه من النص وطلع برا  جميل يا زين والله”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل