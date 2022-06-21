حمل علم بلاده ورحل.. المصري علي زين “لاعب برشلونة” يغادر منصة الاحتفال بسبب الخمر (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انسحاب لاعب كرة اليد المصري، علي زين، المحترف في نادي برشلونة الإسباني، بعد بدء زملائه الاحتفال مستخدمين المشروبات الكحولية.

وظهر اللاعب المصري في مقطع تسجيل مصور وهو ينسحب من احتفالات فريقه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوربا حين بدأ زملاؤه في الفريق رش “الشامبانيا” احتفالًا بالانتصار.

وحصد برشلونة للعام الثاني على التوالي لقب دوري الأبطال، بفوزه في النهائي الذي أقيم الأحد 19 يونيو/حزيران 2022، في صالة لانكسيس أرينا بمدينة كولون الألمانية، على نظيره فيف كييلس البولندي.

وشهدت المباراة إثارة عقب انتهائها بالتعادل 35-35، ليلجأ الفريقان إلى رميات الترجيح التي رجحت كفة الفريق الكتالوني بأربعة مقابل ثلاثة.

وأثنى ناشطون على تصرف زين واعتبروه نموذجا يحتذى به في الحفاظ على المبادئ.

لو حد اخد باله من على زين اللاعب المصري المسلم أول ما عملوا الخمر سابهم و طلع يجري

ربنا يكتر من امثالك يا بني ❤️ https://t.co/cNFOPAHYwl — Essam 11 (@3ssam9611) June 20, 2022

وقال أحد المغردين “علم مصر يظهر على منصة التتويج الأوربي، علي زين لاعبنا والمحترف في برشلونة الإسباني يتوَّج بطل أوروبا لليد، ووقت الاحتفال بالشامبانيا كعادتهم اختفى”.

وقال آخر “الفيديو جميل لاعب مصر علي زين فاز بدوري أبطال أوربا مع برشلونه لليد، ما شاء الله، شوف أول ما اللاعيبة هترش الخمر أو البيرة هو سحب نفسه من النص وطلع برا جميل يا زين والله”.

#علي_زين يمسك بعلم مصر 🇪🇬..ومبتعدا عن الصورة عندما قاموا بالاحتفال برش الخمر !!#لاعب_أصيل #هنغرد_في_عشق_مصر https://t.co/mst1RUruCk — شيماء علام – Shaima Allam (@ShaimaAllam1) June 20, 2022

علم مصر يظهر علي منصة التتويج الاوربي علي زين لاعبنا والمحترف في برشلونة الاسباني يتوج بطل اوربا لليد ووقت الاحتفال بالشامبانا كاعادتهم يختفي pic.twitter.com/fps7Avwr0U — Hashem Eid هشام عيد (@Eidhashem7) June 20, 2022

خير وداع من الأمير المصري للعملاق الكتالوني🤴🇪🇬 علي زين قاد برشلونة لإحكام قبضته على كل بطولات كرة اليد التي شارك بها.. 5 بطولات من 5 بطولات😎 دوري أبطال أوروبا🏆

الدوري الإسباني🏆

كأس إسبانيا🏆

السوبر الإسباني🏆

سوبر كتالونيا🏆 زين سيبدأ رحلة جديدة مع دينامو بوخارست الروماني pic.twitter.com/GhV4lBQoQJ — Yallakora (@Yallakoranow) June 20, 2022

النماذج المفرحة المشرفة نجم مصر علي زين بطل اوروبا مع فريقه برشلونة الاسباني 🇪🇬👏 pic.twitter.com/6vNGuDzRui — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) June 20, 2022

🏆🥰✨ فرحة علي زين ويوسف بن علي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة. يذكر أن علي زين سينتقل في الموسم المقبل لدينامو بوخارست الروماني فيما سينضم يوسف بن علي لنادي أيكس بروفانس الفرنسي.pic.twitter.com/EKW5MZ3gr1 — كرة اليد بالعربية 🤾🏻‍♂️ (@Handball_Arabic) June 19, 2022

الفيديو جميل لاعب مصر علي زين واخد دوري ابطال اوروبا مع برشلونه لليد ماشاء الله شوف اول ما اللاعيبه هترش الخمر او البيره هو سحب نفسه من النص وطلع برا خالص جميل ي زين والله♥️♥️♥️♥️♥️♥️🇪🇬👏🏻 https://t.co/F4UASOtm0O — Osama 🐢 (@Osalaa12) June 20, 2022