مبابي يؤكد أنه كاد يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا بسبب العنصرية

أعلن اللاعب كيليان مبابي أنه فكّر في اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب الفرنسي بسبب الإساءة العنصرية التي تعرّض لها، نافيًا أن يكون سبب نيته الاعتزال الانتقادات التي وُجّهت إليه بشأن أدائه في بطولة أمم أوربا (يورو 2020).

وصرّح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، لصحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية بأن مبابي كان غاضبًا ولا يرغب في اللعب مجددًا لمنتخب بلاده، بعدما واجه انتقادات شديدة من الجماهير الغاضبة.

وعجز مبابي (23 عامًا) عن هز الشباك خلال المباريات الأربع التي خاضها منتخب فرنسا في البطولة القارية، قبل أن يودّع المسابقة مبكرًا بالخسارة أمام منتخب سويسرا في دور الـ16.

وردّ مبابي على تصريحات لو غريت بقوله على تويتر “نعم، ولكني أوضحت له أنه كان له علاقة بالعنصرية وليس بسبب ركلة الجزاء، ولكنه اعتبر أنه لم يكن هناك أي إساءة عنصرية”.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

وتعرّض مبابي لكثير من الانتقادات في ذلك الوقت، وكشف رئيس الاتحاد الفرنسي عن مدى تأثير ذلك على نجم فريق باريس سان جيرمان.

وقال لو غريت لصحيفة (لو جورنال دو ديمانش) “التقيت مبابي بعد بطولة اليورو. شعر أن الاتحاد لم يدافع عنه بعد أن أهدر ركلة ترجيح، ولم يقف بجواره ضد الانتقادات التي واجهها”.

وأضاف “التقينا لمدة 5 دقائق في مكتبي. كان غاضبًا، لم يعد يريد اللعب للمنتخب الفرنسي، وهو الأمر الذي لم يقصده بوضوح”.

وخاض مبابي 9 مباريات دولية أخرى مع منتخب فرنسا منذ الظهور المخيب للآمال في بطولة أوربا العام الماضي، وأسهم في تتويج منتخب بلاده بدوري الأمم الأوربية في نسخته الماضية، وكذلك قاد الفريق للصعود إلى نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام.

وأحرز مبابي 27 هدفًا في 57 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، محتلًّا المركز 11 في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب “الديوك”، التي يتصدرها النجم السابق تييري هنري برصيد 51 هدفًا.