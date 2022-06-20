في ملعب من الطين.. شاهد كيف يقضي ساديو ماني إجازته (فيديو)

نظّم السنغالي ساديو ماني -نجم نادي ليفربول الإنجليزي- مباراة غير تقليدية، في ملعب مغمور بالطين والوحل في مسقط رأسه قرية “بامبالي”.

وشارك عدد من نجوم الكرة السنغالية في المباراة التي أقيمت على الملعب الذي نشأ فيه أفضل هداف في تاريخ السنغال.

ومن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، نجم ليفربول السابق الحاج ضيوف، ولاعب نيوكاسل يونايتد بابيس سيسيه، وزميلاه في المنتخب الوطني مباي دياني وديزاير سيغبي.

وعقب المباراة أعلن ماني أنه سيشيد ملعبًا اصطناعيًّا في مكان الملعب الحالي.

ودعا اللاعب السنغالي رفاقه إلى المشاركة في هذا التغيير الذي قد يتطلب تنفيذه عدة أشهر.

ونشر ماني صورة له على إنستغرام وهو في المباراة وشكر الحضور من النجوم والمشاركين.

وقال ماني “عودة إلى مسقط رأسي بمباراة احتفالية في ملعب بامبالي، حيث بدأ كل شيء. شكرًا جزيلًا لإخوتي: سيسيه ودياني وسيغبي، وطبعًا مثلي الأعلى الحاج ضيوف”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن بايرن ميونيخ توصّل إلى اتفاق لضم ماني.

وأوضحت شبكة (سكاي سبورتس) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بطل ألمانيا سيدفع 35 مليون جنيه إسترليني (42.71 مليون دولار) لضم ماني (30 عامًا) الذي يتبقى عام واحد في عقده مع النادي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يوقّع ماني عقدًا لمدة 3 سنوات مع بايرن، وسيخضع لفحص طبي الأسبوع المقبل.