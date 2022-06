صلاح: مستعد للتضحية بكل جوائزي لخوض نهائي آخر أمام ريال مدريد

قال النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي إنه على استعداد للتضحية بكل الجوائز الشخصية التي توج بها هذا الموسم، ليخوض محاولة أخرى في نهائي بطولة دوري أبطال أوربا أمام ريال مدريد الإسباني.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، عقب فوزه على ليفربول بهدف نظيف أحرزه نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي.

ورغم المحاولات الهجومية العديدة التي نفذها لاعبو ليفربول في المباراة، التي أقيمت على ملعب (دو فرانس)، إلا أنها باءت بالفشل جميعًا أمام تألق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال، الذي تصدى لتسع تسديدات، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في المباريات النهائية للمسابقة القارية، منذ أن بدأت شبكة (أوبتا) لإحصاءات كرة القدم في تسجيل بياناتها موسم 2003-2004.

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK

وكان ليفربول يحلم بأن يكون أول فريق في تاريخ إنجلترا يتوج بالرباعية التاريخية في موسم واحد، بعدما حصد لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، غير أنه عجز عن الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوربا.

وحصل صلاح على 5 جوائز خلال الموسم المنصرم، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة النقاد البريطانيين، كما توج بجائزة (الحذاء الذهبي) كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك أفضل صانع أهداف في البطولة، بعدما قدّم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، فيما نال أيضًا جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، بالإضافة لجائزة أفضل هدف في بطولة الدوري، بهدفه في مرمى مانشستر سيتي، الذي توج باللقب عقب صدارته جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول.

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022