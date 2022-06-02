الحكم على لاعب وست هام الإنجليزي بتأدية 180 ساعة من الخدمة المجتمعية لركله قطة

صدر حكم على كورت زوما، لاعب فريق وستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأداء 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، كما تم منعه من الاحتفاظ بالقطط لمدة 5 أعوام، وذلك بعدما ركل وصفع قطا في مقطع فيديو عبر سنابشات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما، لم يظهر عليه أي مشاعر خلال تلقيه العقوبة في محكمة تامز الابتدائية في لندن يوم الأربعاء.

وتلقى زوما إدانات دولية بعد انتشار الفيديو له وهو يضرب الحيوان الأليف في المطبخ، قبل أن يلقي عليه الحذاء ويصفعه قائلا “أقسم أنني سأقتله”.

ووصفت القاضية سوزان هولدهام الأمر بأنه مشين ويستحق الشجب والإدانة.

واعترف زوما بأنه مذنب في اتهامين بشأن التسبب بلا مبرر في إيذاء قط، وذلك بعدما وجه اللوم للقط في تلف أحد الكراسي.

وقالت هولدهام “القطة كانت تنتظر منك الاهتمام باحتياجاتها”.

وأضافت “في ذلك التاريخ في فبراير/شباط لم توفر تلك الاحتياجات، بل تسببت في معاناة غير مبررة بغرض التسلية”.

ونتيجة لما قام به المدافع الفرنسي، قرر وست هام معاقبته بـ”أكبر غرامة مالية ممكنة”، وقدرها راتب أسبوعين بقيمة 340 ألف دولار بحسب التقديرات، فيما ارتأت شركة أديداس للمستلزمات الرياضية أن تفسخ عقدها معه.

كما عوقب شقيقه يوان من قبل فريقه داغنهام أند ريدبريدج من المستوى الإنحليزي الخامس بالإيقاف.

وقررت الجمعية الملكية لمنع القسوة بحق الحيوانات، وهي أكبر جمعية لحقوق الحيوان، أن تنتزع القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي الفرنسي، ونقلهما إلى عهدتها.