احتفاء خاص بميسي.. الأرجنتين تتفوق على إيطاليا وتتوج بكأس “فيناليسيما” (فيديو)

حصدت الأرجنتين، الأربعاء، لقب كأس السوبر الأوربي الأمريكي الجنوبي بتغلبها على إيطاليا بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأظهر منتخب التانغو أفضلية واضحة منذ بداية المباراة، الأمر الذي ترجمه لاوتارو مارتينيز لهدف أول في الدقيقة 28، مستثمرًا تمريرة عرضية مثالية من النجم ليونيل ميسي.

لوتارو مارتينيز يفتتح النتيجة للتانغو بعد مجهود رائع من الساحر ليونيل ميسي 💫⚽️#فيناليسيما #إيطاليا_الارجنتين pic.twitter.com/wHGAEPoKRB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2022

وأكد بطل القارة الأمريكية الجنوبية تفوّقه على بطل أوربا، وعزز تقدمه بهدف ثان وقّع عليه أنخل دي ماريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لزمن الشوط الأول بعد بينية مميزة من مارتينيز.

ومع لحظات المباراة الأخيرة أضاف باولو ديبالا الهدف الثالث بتسديدة أرضية استقرت في الزاوية البعيدة عن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وبعد الفوز، احتفى لاعبو منتخب الأرجنتين بقائدهم ميسي بطريقة خاصة.

ويقام كأس السوبر الأوربي الأميركي الجنوبي هذا العام بنسخته الثالثة بعد أن وقّع الاتحادان الأوربي وأمريكا الجنوبية مذكرة تفاهم تمتد حتى عام 2028، في إطار تنمية العلاقات بينهما.

وتعد البطولة المتجددة (فيناليسيما) إحياء لبطولة كأس (أرتيميو فرانكي)، التي أقيمت آخر مرة قبل 29 سنة، وكانت الأرجنتين هي بطلة تلك النسخة، فيما توّجت فرنسا بالنسخة الأولى عام 1985.

يذكر أن الأرجنتين نالت كأس أمريكا الجنوبية بفوزها على البرازيل بهدفٍ دون رد، في حين توّجت إيطاليا ببطولة أمم أوربا على حساب إنجلترا بركلات الجزاء.