زيدان يعلن رغبته في العودة إلى التدريب

أعلن النجم الفرنسي زين الدين زيدان رغبته في العودة إلى عالم التدريب بكرة القدم، من دون الإشارة إلى وجهته التدريبية المستقبلية.

وقال زيدان في مقابلة لبرنامج (تيلي فوت) اليوم الأحد “لا أزال أملك الرغبة في مواصلة التدريب، لا يزال بداخلي هذه الشعلة، هي شغفي، كرة القدم”.

وتابع زيدان في تقرير خاص للبرنامج تكريمًا له مع اقتراب ذكرى ميلاده الخمسين “أبلغ 50 عامًا، أنا راضٍ وسعيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

وفاز زيدان بلقب مسابقة دوري أبطال أوربا 3 مرات تواليًا مع نادي ريال مدريد الإسباني، أعوام 2016 و2017 و2018.

وعندما سُئل عن رغبته في استئناف التدريب، قال “لا أحلم بشيء. حلمت كثيرًا، وحصلت على كثير من الأشياء”.